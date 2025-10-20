#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τα ποσοστά των βασικών μετόχων της ONYX μετά την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά

Ο μέτοχος Λεωνίδας Ζησιάδης κατέχει ποσοστό 63,63% της ONYX και ο Φωκίων Ζησιάδης ποσοστό 5,46%.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 18:30

Η εταιρεία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”), η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της οποίας στη Ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑ έλαβε χώρα στις 13 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 16.542.431,76€ διαιρούμενο σε 68.926.799 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,24 εκάστη.

Περαιτέρω η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις που έλαβε από τα εκάστοτε υπόχρεα πρόσωπα τη 16η Οκτωβρίου 2025, οι μέτοχοι που κατέχουν από τη 13η Οκτωβρίου 2025 σημαντική συμμετοχή στην Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007 είναι οι κάτωθι:

A. Ο μέτοχος Φωκίων Ζησιάδης κατέχει άμεσα 3.764.845 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,46% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

B. Ο μέτοχος Λεωνίδας Ζησιάδης κατέχει έμμεσα 43.854.697 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,63% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 όπως ισχύει, ο κ. Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνος κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω ελέγχου από πλευράς του των εταιρειών:

i. «GREEN MILE ADVISORY LTD», η οποία κατέχει άμεσα 37.583.310 κοινές, ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,53% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας—

ii. «SUBAQUA HOLDING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κατέχει άμεσα 6.078.113 κοινές, ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 8,82% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας—

iii. «ΑΠΕΞ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», η οποία κατέχει άμεσα 193.274 κοινές, ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,28% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας—

