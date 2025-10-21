Μεταξάς: Νέα εποχή για τον κρητικό τουρισμό, οι νέες επενδύσεις

Σε μία βραδιά γεμάτη χαρά και συγκίνηση, με κεντρικό μήνυμα «Τιμώντας το Παρελθόν, Διαμορφώνοντας το Μέλλον», το Metaxa Hospitality Group γιόρτασε 50 χρόνια αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας στη «γενέτειρά» του τη Χερσόνησο, όπου ξεκίνησε το 1975 η ιστορία του Ομίλου με την ίδρυση του εμβληματικού ξενοδοχείου, Creta Maris Resort.

«Με βαθύ σεβασμό στο παρελθόν, ανοίγουμε νέους δρόμους για το μέλλον της φιλοξενίας», τόνισε στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Metaxa Hospitality Group κ. Ανδρέας Ν. Μεταξάς, απευθυνόμενος στους εκατοντάδες προσκεκλημένους -εκπροσώπους της Πολιτείας, των τοπικών αρχών, θεσμικών φορέων και επιχειρήσεων του τουρισμού, συνεργάτες, στελέχη και φίλους του Ομίλου- που τίμησαν με την παρουσία τους την εορταστική εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης».

«Στη ζωή μου, οι πιο μεγάλοι μου ευεργέτες στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα»

Με αυτή τη γνωστή φράση από το έργο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» του αγαπημένου του Νίκου Καζαντζάκη, άνοιξε την ομιλία του ο κ. Μεταξάς, τονίζοντας ότι «για εμάς στο Metaxa Hospitality Group η φιλοξενία είναι ένα ταξίδι που ξεκίνησε από ένα όνειρο και διαρκεί ήδη 50 χρόνια».

«Ο πατέρας μου ονειρευόταν να δημιουργήσει ένα ξενοδοχείο που θα ήταν μια μικρογραφία της Κρήτης, με εγκάρδιους ανθρώπους, τοπικά προϊόντα, εμπειρίες που θα τιμούσαν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό, αρχιτεκτονική που θα θύμιζε κρητικό χωριό», είπε για τον αείμνηστο ιδρυτή του Ομίλου Νικόλαο Μεταξά. Για την κυρία Θεανώ Μεταξά, ανέφερε ότι «με τις ανεξάντλητες γνώσεις και την αγάπη της για τη λαϊκή παράδοση, τα φυτά και τα βότανα της Κρήτης, η μητέρα μου έχει αφήσει το δικό της ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα για να είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε». Προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «το παράδειγμα των γονιών μας είναι ένας φάρος κι ένας δρόμος ευθύνης, τον οποίο ακολουθούμε εμείς, οι επόμενες γενιές. Με τη δική μας σφραγίδα, συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον, τιμώντας το παρελθόν».

Συνεχής εξέλιξη με αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους

«Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε αυθεντικές και ποιοτικές εμπειρίες φιλοξενίας που αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων και τους βοηθούν να συνδεθούν με τον τόπο και τους κατοίκους του. Η Κρήτη είναι ένας ζωντανός καμβάς πάνω στον οποίο σχεδιάζουμε εμπειρίες που αποτυπώνουν την ουσία της Κρητικής φιλοξενίας και τις προσφέρουμε στους επισκέπτες των ξενοδοχείων μας, με πολλούς από τους οποίους έχουμε χτίσει σχέσεις ζωής και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό», επεσήμανε ο κ. Μεταξάς, αποτιμώντας την 50χρονη πορεία του Ομίλου έως σήμερα. «Ταυτόχρονα, εξελισσόμαστε διαρκώς και ανταποκρινόμαστε έγκαιρα στις νέες συνθήκες. Ό,τι κάνουμε, θέλουμε να έχει ουσία και διάρκεια στον χρόνο. Σταθερή πυξίδα η παρακαταθήκη των προγόνων μας και οι αδιαπραγμάτευτες αξίες που μας έχουν εμφυσήσει όπως η ανθρωπιά, το ήθος και φυσικά η αγάπη για τον τόπο, τους ανθρώπους του, την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον».

Σταθερά δίπλα στους εργαζόμενους και στην τοπική κοινωνία

«Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά και ο νους του Ομίλου, αλλά και η μεγαλύτερή μας δύναμη. Μας συνδέουν βαθιές σχέσεις ζωής. Είμαι περήφανος για όλες και όλους και εκτιμώ τη συνεισφορά τους για κάθε μέρα που περάσαμε και περνάμε μαζί», είπε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο κ. Μεταξάς. Υπογράμμισε ότι ο Όμιλος προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και ίσων ευκαιριών και ανέφερε ενδεικτικά ότι το 53% των εργαζομένων είναι γυναίκες, οι οποίες και κατέχουν διευθυντικές θέσεις στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ομίλου σε ποσοστό 67%. Το Metaxa Hospitality Group εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα αξιοκρατικό και διαφανές σύστημα αξιολόγησης, «στο οποίο αξιολογούνται όλοι από όλους», το 2024 διέθεσε πάνω από 16.000 εκπαιδευτικές ώρες για το Προσωπικό και ενισχύει έμπρακτα τη γονεϊκότητα των εργαζομένων με συμπληρωματικές παροχές για κάθε νέα γέννηση.

Το 80% των εργαζομένων του Ομίλου προέρχεται από την τοπική κοινωνία, την οποία ο Όμιλος στηρίζει ενεργά με δράσεις που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό. Πρόσφατα συνδιοργάνωσε τον κορυφαίο αθλητικό θεσμό Beach Volley Nations Cup και υποστήριξε τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Κρήτης σε διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού.

Προς ένα «αναγεννητικό» μέλλον της φιλοξενίας

Με το καινοτόμο και βραβευμένο πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του» που υλοποιεί από το 2023, ο Όμιλος συνδέει για πρώτη φορά την αναγεννητική παραγωγή τροφίμων με τις υπηρεσίες φιλοξενίας, αναπτύσσοντας ένα διατροφικό σύστημα ανθεκτικό, αναγεννητικό και φιλικό προς το περιβάλλον, με έμφαση στην υγεία του εδάφους. «Σήμερα δεν αρκεί να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Ο πλανήτης δεν χρειάζεται πλέον συντήρηση, αλλά επανεκκίνηση με αναγέννηση. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε με τη λειτουργία μας νέα, θετική αξία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο τομέας του τουρισμού έχει τη δύναμη να αναγεννήσει τα φυσικά και κοινωνικά οικοσυστήματα, με οφέλη για όλους και πρωτίστως για τις τοπικές κοινότητες, ειδικά σε αγροτικές περιοχές που απειλούνται με ερημοποίηση λόγω της εντατικής καλλιέργειας και της κλιματικής κρίσης», υπογράμμισε ο κ. Μεταξάς, παρουσιάζοντας το όραμά του για το μέλλον. «Με την αναγεννητική γεωργία εδώ στην Κρήτη, σε αυτή τη γωνιά της γης, έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον της αναγεννητικής φιλοξενίας που συζητείται όλο και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη δική μας ευθύνη απέναντι στον τουρισμό και τις επόμενες γενιές. Και με αυτή τη φιλοσοφία θα πορευτούμε και τα επόμενα 50 χρόνια!», είπε χαρακτηριστικά.

Ισχυρή η αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια

Το Metaxa Hospitality Group στηρίζει την εθνική οικονομία και τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού με σημαντικές επενδύσεις στην Κρήτη και τη Σαντορίνη, ενώ η αναπτυξιακή και επενδυτική δυναμική του Ομίλου θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με τη βιωσιμότητα πάντοτε στον πυρήνα της λειτουργίας του. Στην κατεύθυνση αυτή, «βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο project ανακαίνισης που θα σημάνει μια νέα εποχή για το Creta Maris Resort και τον κρητικό τουρισμό», όπως τόνισε ο κ. Μεταξάς. Προχωρούν επίσης οι διαδικασίες για τη μεγάλη επένδυση Cape Tholos στο Καβούσι της Ιεράπετρας, ενώ ο Όμιλος εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει το σύνολο των λειτουργιών και συστημάτων του, μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, που υλοποιείται σε ορίζοντα πενταετίας.

Χαιρετισμοί κατά την εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ομίλου

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης έκανε λόγο για «50 χρόνια δημιουργίας και πρωτοπορίας από έναν ξενοδοχειακό όμιλο με ισχυρή και διακριτή ταυτότητα που αναγνωρίζεται πλέον ως συνώνυμο του ποιοτικού τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης» και εξήρε την καινοτόμο δράση του Ομίλου να εισαγάγει την αναγεννητική γεωργία στις υπηρεσίες φιλοξενίας. «Σήμερα το μέτρο της επιτυχίας λαμβάνει σοβαρά υπόψιν ευρύτερες μεταβλητές, όπως η αξία που δημιουργείται για τις τοπικές κοινωνίες […] Αποδεικνύετε στην πράξη ότι το ταξίδι σας έχει ως πυξίδα σταθερές αξίες, τη συνεχή εξέλιξη και κυρίως, έχετε πάντα στο μυαλό σας την Κρήτη».

Η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κυρία Μαρία Κοζυράκη τόνισε ότι «ο Όμιλος εξελίσσει υποδειγματικά την εξαιρετική παρακαταθήκη που έχει παραλάβει» και πρόσθεσε ότι «είναι αδιαμφισβήτητη η δέσμευσή σας σε θεμελιώδεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες που συνδέουν άρρηκτα τη φιλοξενία με τον κρητικό λαϊκό πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος […] Είναι σημαντικό ότι και οι εργαζόμενοι του Ομίλου ενστερνίζονται τις αξίες αυτές και τις κάνουν καθημερινά πράξη».

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης τόνισε ότι ο Όμιλος Φιλοξενίας Μεταξά ενσαρκώνει τη βιωσιμότητα και αντιπροσωπεύει την επιχειρηματική αριστεία, «προσφέροντας τα μέγιστα για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός ανέδειξε την «πολυσχιδή κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου που αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον και εγγυάται τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του» και έκανε ιδιαίτερη μνεία στην «ανεκτίμητη πολιτιστική προσφορά» του ζεύγους των ιδρυτών του Ομίλου.