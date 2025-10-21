#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κυριακούλης: Παρέλευση προθεσμίας για την σύναψη ομολογιακού

Αφορούσε ομολογιακό δάνειο €8.000.000 από την GSI Invest GmbH προς την Εταιρεία, με διάρκεια δύο έτη, σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4%.

Κυριακούλης: Παρέλευση προθεσμίας για την σύναψη ομολογιακού

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 19:15

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 100§3 ν. 4548/2018 και θεωρείται οριστικά έγκυρη η άδεια που χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 3.10.2025, για την κατάρτιση σύμβασης ομολογιακού δανείου με το συνδεδεμένο μέρος “GSI Invest GmbH” ως Αρχικού Ομολογιούχου και ειδικότερα την παροχή ομολογιακού δανείου ποσού €8.000.000 από τον Αρχικό Ομολογιούχο προς την Εταιρεία, με διάρκεια δύο έτη, σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο τέσσερα τοις εκατό (4%), αρχής γενομένης από την ημερομηνία εκταμίευσης, και αποπληρωμή του κεφαλαίου μετά των αναλογούντων τόκων εφάπαξ σε μια δόση κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου και της περιόδου εκτοκισμού, χωρίς εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις.

 Η άνω απόφαση του Δ.Σ. ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της.

