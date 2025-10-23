Δ. Τσέλιος (Θεόνη): Μας ενδιαφέρει να μην πουλάμε φθηνά

Την ώρα που μερίδα της αγοράς συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για μείωση της τιμής, υπάρχει και μια εταιρεία που ακολουθεί ακριβώς την αντίθετη στρατηγική. Δεν θέλει να πουλά φθηνά.

«Μας ενδιαφέρει να μην πουλάμε φθηνά» είπε ο Δημήτρης Τσέλιος ο επικεφαλής και μεγαλομέτοχος της Θεόνη, στο περιθώριο εκδήλωσης όπου η απουσία του απόλυτου Έλληνα σταρ, του Σάκη Ρουβά, που τα τελευταία χρόνια συνοδεύει τη Θεόνη στις επίσημες εκδηλώσεις της, ήταν ηχηρή. Αφορμή για τη χθεσινή συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας ήταν, από την πλευρά της Θεόνη, η δωρεά 20 ηχητικών φαναριών σε κεντρικές διαβάσεις του κέντρου των Αθηνών.

Στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης ο επικεφαλής της εταιρείας είπε: «Αναπτυσσόμαστε λόγω ποιότητας. Είμαστε το πιο ακριβό φυσικό μεταλλικό νερό και θέλουμε να μείνουμε έτσι». Και αυτή η τιμολογιακή πολιτική έχει βγει στην εταιρεία. Σήμερα απολαμβάνει μερίδιο 10% με αυξανόμενους όγκους, ενώ ο στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη εντός και εκτός των τειχών, χωρίς εξαγορές, ανέφερε η διοίκησή της.

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της άγγιξε τα 32 εκατ. ευρώ ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης τη φετινή χρονιά είναι στο +15%, και ο τζίρος εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 40 εκατ. ευρώ. Με περίπου το 14% των πωλήσεων να προέρχεται από διεθνείς πωλήσεις, ένα ποσοστό που, σύμφωνα με τη διοίκηση, «μπορεί να φτάσει στο 17%».

Το πλάνο περιλαμβάνει σταδιακή διεύρυνση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, με έμφαση στα δίκτυα διανομής.

Στις ΗΠΑ, η στρατηγική εστιάζει στην premium κατηγορία και στο eco-friendly, καθώς, όπως σημειώνουν, «η Νέα Υόρκη έχει αγκαλιάσει τα προϊόντα με περιβαλλοντική ταυτότητα». Κάτι που αν το σκεφτείς κανείς πάει κόντρα με το αφήγημα του eco-friendly λόγω του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

«Δεν μπορούμε να μην μεταφέρουμε προϊόντα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πιο έξυπνα», σχολίασαν απαντώντας σε ερώτηση του Euro2day.gr για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που προσπαθούν να μειώσουν το πλαστικό με τη χάρτινη συσκευασία τους κάνουν εξαγωγές στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. «Όλα τα logistics μας είναι "πράσινα", τα clark ηλεκτρικά», ανέφεραν.

Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στις χάρτινες συσκευασίες, ενώ στην ερώτηση αν θα μπορούσε να περάσει εξ ολοκλήρου στο χαρτί; «You never know», απάντησαν. Αν και το χάρτινο δεν είναι φθηνότερο, με την είσοδο του DRS «οι τιμές του πλαστικού θα πλησιάσουν εκείνες του χαρτιού».

Σε άλλη ερώτηση του Euro2day.gr για τις σχέσεις της εταιρείας με τον Δήμο Μουζακίου, -σ.σ. οι σχέσεις των δύο πλευρά ήταν τεταμένες στο παρελθόν-, ο επικεφαλής της εταιρείας ανέφερε: «Ο νόμος έχει λύσει όλα τα θέματα. Δίνουμε το ανώτατο 5‰ του τζίρου, περίπου 155.000 ευρώ για εφέτος».