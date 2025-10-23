#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δ. Τσέλιος (Θεόνη): Μας ενδιαφέρει να μην πουλάμε φθηνά

Με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης η βιομηχανία με νερό από την πηγή Γκούρα. Πώς τοποθετείται ο επικεφαλής της για εξαγωγές, περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τον Δήμο.

Δ. Τσέλιος (Θεόνη): Μας ενδιαφέρει να μην πουλάμε φθηνά

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 07:35

Την ώρα που μερίδα της αγοράς συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για μείωση της τιμής, υπάρχει και μια εταιρεία που ακολουθεί ακριβώς την αντίθετη στρατηγική. Δεν θέλει να πουλά φθηνά.

«Μας ενδιαφέρει να μην πουλάμε φθηνά» είπε ο Δημήτρης Τσέλιος ο επικεφαλής και μεγαλομέτοχος της Θεόνη, στο περιθώριο εκδήλωσης όπου η απουσία του απόλυτου Έλληνα σταρ, του Σάκη Ρουβά, που τα τελευταία χρόνια συνοδεύει τη Θεόνη στις επίσημες εκδηλώσεις της, ήταν ηχηρή. Αφορμή για τη χθεσινή συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας ήταν, από την πλευρά της Θεόνη, η δωρεά 20 ηχητικών φαναριών σε κεντρικές διαβάσεις του κέντρου των Αθηνών.

Στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης ο επικεφαλής της εταιρείας είπε: «Αναπτυσσόμαστε λόγω ποιότητας. Είμαστε το πιο ακριβό φυσικό μεταλλικό νερό και θέλουμε να μείνουμε έτσι». Και αυτή η τιμολογιακή πολιτική έχει βγει στην εταιρεία. Σήμερα απολαμβάνει μερίδιο 10% με αυξανόμενους όγκους, ενώ ο στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη εντός και εκτός των τειχών, χωρίς εξαγορές, ανέφερε η διοίκησή της.

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της άγγιξε τα 32 εκατ. ευρώ ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης τη φετινή χρονιά είναι στο +15%, και ο τζίρος εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 40 εκατ. ευρώ. Με περίπου το 14% των πωλήσεων να προέρχεται από διεθνείς πωλήσεις, ένα ποσοστό που, σύμφωνα με τη διοίκηση, «μπορεί να φτάσει στο 17%».

Το πλάνο περιλαμβάνει σταδιακή διεύρυνση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, με έμφαση στα δίκτυα διανομής.

Στις ΗΠΑ, η στρατηγική εστιάζει στην premium κατηγορία και στο eco-friendly, καθώς, όπως σημειώνουν, «η Νέα Υόρκη έχει αγκαλιάσει τα προϊόντα με περιβαλλοντική ταυτότητα». Κάτι που αν το σκεφτείς κανείς πάει κόντρα με το αφήγημα του eco-friendly λόγω του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

«Δεν μπορούμε να μην μεταφέρουμε προϊόντα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πιο έξυπνα», σχολίασαν απαντώντας σε ερώτηση του Euro2day.gr για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που προσπαθούν να μειώσουν το πλαστικό με τη χάρτινη συσκευασία τους κάνουν εξαγωγές στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. «Όλα τα logistics μας είναι "πράσινα", τα clark ηλεκτρικά», ανέφεραν.

Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στις χάρτινες συσκευασίες, ενώ στην ερώτηση αν θα μπορούσε να περάσει εξ ολοκλήρου στο χαρτί; «You never know», απάντησαν. Αν και το χάρτινο δεν είναι φθηνότερο, με την είσοδο του DRS «οι τιμές του πλαστικού θα πλησιάσουν εκείνες του χαρτιού».

Σε άλλη ερώτηση του Euro2day.gr για τις σχέσεις της εταιρείας με τον Δήμο Μουζακίου, -σ.σ. οι σχέσεις των δύο πλευρά ήταν τεταμένες στο παρελθόν-, ο επικεφαλής της εταιρείας ανέφερε: «Ο νόμος έχει λύσει όλα τα θέματα. Δίνουμε το ανώτατο 5‰ του τζίρου, περίπου 155.000 ευρώ για εφέτος».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Workshop από το Ελληνογερμανικό: Το νέο Ψηφιακό Τελωνείο - Απλουστεύσεις, καθεστώτα, στρατηγική Ροών

Σε τροχιά διψήφιας ανάπτυξης το νερό του Σπ. Θεδωρόπουλου

Νίκος Αυλώνας: Funds και επενδυτές «ψηφίζουν» τα ESG κριτήρια

Συμμετοχή της Intracom Defense στην AUSA 2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο