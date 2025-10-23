Μεγάλος Χορηγός του «Oh My Dog Thessaloniki Pet Festival» η Eurolife FFH

Η Eurolife FFH ήταν ο Μεγάλος Χορηγός του “Oh My Dog Thessaloniki Pet Festival” που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 18 και 19 Οκτωβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Το φεστιβάλ ήταν μια γιορτή για τους τετράποδους φίλους μας και τους ανθρώπους τους, με στόχο την ενίσχυση της φιλοζωίας και της υπεύθυνης φροντίδας των κατοικιδίων. Η Eurolife FFH ήταν εκεί με το My Happy Pet, το ασφαλιστικό πρόγραμμα για σκύλους και γάτες που φροντίζει ώστε η υγεία τους να είναι πάντα προστατευμένη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο stage της, η Eurolife FFH υποδέχτηκε τους επισκέπτες του φεστιβάλ, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης. Στο Paw Printing Station οι ιδιοκτήτες σκύλων δημιουργούσαν το αποτύπωμα της πατούσας του σκύλου τους με pet-friendly χρώματα, ενώ στο Photo Area οι dog lovers και οι σκύλοι τους φωτογραφήθηκαν μπροστά σε ένα ξεχωριστό σκηνικό.

Παρόντες ήταν και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Eurolife FFH, ενημερώνοντας τους επισκέπτες για το πρόγραμμα My Happy Pet, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη υγείας για σκύλο και γάτα, με χαμηλό ετήσιο κόστος και σημαντικά οφέλη, όπως επισκέψεις σε κτηνίατρο, κάλυψη απρόοπτων περιστατικών και εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες φροντίδας. Επιπλέον, το My Happy Pet συμμετέχει στο EurolifeSYN+, το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων της Eurolife FFH, με το οποίο οι ασφαλισμένοι ενισχύουν την προστασία τους με συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα και αποκτούν εκπτώσεις στα ασφάλιστρα από το 2ο και για κάθε επιπλέον συμβόλαιο που αγοράζουν.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα My Happy Pet εδώ.