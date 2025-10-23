#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συνεργασία ομίλου Fais με την πλατφόρμα Shopify

Σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ευέλικτου και κλιμακούμενου ψηφιακού οικοσυστήματος, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 15:38

Ο Όμιλος Φάις, που δραστηριοποιείται στο retail & distribution, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή αποτελεί κομβικό πυλώνα της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου και σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ευέλικτου και κλιμακούμενου ψηφιακού οικοσυστήματος που θα υποστηρίξει την περαιτέρω περιφερειακή επέκταση του eCommerce στα πολυποίκιλα brands του ομιλικού portfolio.

Το πρώτο έργο αφορά την KIKO MILANO, το δυναμικά αναπτυσσόμενο brand ομορφιάς, το οποίο ο όμιλος επεκτείνει σε στρατηγικές αγορές όπως η Κύπρος, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τσεχία, με στόχο την ενιαία διαχείριση και εμπειρία σε όλες τις αγορές μέσω της πλατφόρμας Shopify.

Η Shopify αποτελεί την τεχνολογική επιλογή για τη μελλοντική ανάπτυξη του Group eCommerce, καθώς η στρατηγική roadmap του Ομίλου προβλέπει τη σταδιακή μετάβαση διαφόρων ομιλικών brands στο οικοσύστημά της, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα, την omnichannel εμπειρία και την αποδοτικότητα.

Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζει ο στρατηγικός συνεργάτης NetSteps και Shopify Plus Partner στην Ελλάδα, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε enterprise eCommerce έργα και σε αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας.

