Εμπορικό πλεόνασμα πέτυχε ο Καναδάς τον Σεπτέμβριο

Ο Καναδάς κατέγραψε τον Σεπτέμβριο εμπορικό πλεόνασμα ύψους 153 εκατ. καναδικών δολαρίων (94,9 εκατ. ευρώ) καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν συνολικά 6,3%, μεταδίδει το Bloomberg. Στον αντίποδα οι εισαγωγές της χώρας μειώθηκαν κατά 4,1%.

Μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις εξαγωγές ορυκτών (22,7%), με εκείνες του αλουμινίου να αυξάνονται κατά 18,6% σε μηνιαία βάση. Παρόλα αυτά παρέμειναν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, μεγάλη μείωση κατέγραψαν αυτές του ακατέργαστου χρυσού.

Είναι η πρώτη φορά που το εμπορικό ισοζύγιο του Καναδά μετατράπηκε σε πλεονασματικό από τον Ιανουάριο. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί, ότι τον Αύγουστο, η χώρα είχε εμπορικό έλλειμμα 6,4 δισ. καναδικών δολαρίων (3,97 δισ. ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι ο Καναδάς εξακολουθεί να πλήττεται από τους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα και ξυλεία, ενώ οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει.

Παρόλα αυτά οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 4,6% τον Σεπτέμβριο ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,7%. Στο πλαίσιο αυτό το εμπορικό πλεόνασμα του Οντάριο σε σχέση με την Ουάσιγκτον ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο φτάνοντας τα 8,6 δισ. καναδικά δολάρια (5,33 δισ. ευρώ) από 6 δισ. (3,72 δισ. ευρώ), που ήταν τον Αύγουστο.

Καλή ήταν και εικόνα των καναδικών εξαγωγών προς τις υπόλοιπες χώρες, (+11%), με τις αποστολές χρυσού στην Ελβετία, πετρελαίου στη Γερμανία, αλλά και αεροσκαφών και πετρελαίου στη Σιγκαπούρη να ξεχωρίζουν. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,3%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό εμπορικό έλλειμμα του Καναδά με τον υπόλοιπο κόσμο (εκτός των ΗΠΑ) έπεσε τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, στα 8,5 δισ. καναδικά δολάρια (5,27 δισ. ευρώ).