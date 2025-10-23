Eurobank: Προσωρινή παύση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings»), σε συνέχεια της από 07.05.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 20.10.2025 – 21.10.2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 879.000 μετοχές εκδόσεως της ιδίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,4156, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €3.002.347,79.

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings ανακοινώνει ότι:

α) στις 21.10.2025 διακόπηκε το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και

(β) κατέχει συνολικά 54.228.394 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,4749% του καταβεβλημένου – κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα – μετοχικού κεφαλαίου.

Η υλοποίηση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών θα συνεχιστεί από την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα») μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της Eurobank Holdings από την Τράπεζα και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α., που αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 22.10.2025.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών από την Τράπεζα δε θα ξεπεράσει το ποσό των 122.919.881,27 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο εναπομείναν ποσό του Προγράμματος και θα λήξει την 29η Απριλίου 2026.

Όλες οι Ίδιες Μετοχές της Eurobank Holdings θα ακυρωθούν την ημέρα της ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

Σημειώνεται ότι η συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος τελεί υπό τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.