Αutonomous Research: Οι νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Το 2026 διαμορφώνεται ως έτος καμπής για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με τις ελληνικές τράπεζες να εισέρχονται σε μια φάση όπου η ανάπτυξη και όχι πλέον η εξυγίανση βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής αφήγησης.

Σύμφωνα με την Autonomous Research, το μακροοικονομικό υπόβαθρο της Ελλάδας παραμένει ισχυρό, με επενδυτική βαθμίδα, συμπίεση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και ένα τραπεζικό σύστημα ιδιαίτερα συγκεντρωμένο, ικανό να απορροφήσει αποτελεσματικά την ανάκαμψη της πιστωτικής ζήτησης .

Η Autonomous αναβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε Outperform, επισημαίνοντας ότι διαθέτει το μεγαλύτερο κεφαλαιακό πλεόνασμα στον κλάδο, σχεδόν €2 δισ., που αντιστοιχεί περίπου στο 16% της χρηματιστηριακής της αξίας. Η έκθεση αυξάνει τις εκτιμήσεις για payout στο 70% το 2025 και 80% το 2026, επίπεδα που –σύμφωνα με τους αναλυτές– εξακολουθούν να αφήνουν περιθώριο για εξαγορές ή ειδικές διανομές. Η νέα τιμή στόχος είναι τα 15,8 ευρώ από 15,4 ευρώ πριν.

Η Eurobank παραμένει η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των ελληνικών τραπεζών με σύσταση Outperform και τιμή στόχο τα 4,5 ευρώ, λόγω της διεθνούς παρουσίας και της ισχυρής παραγωγής προμηθειών, με την Autonomous να εκτιμά ότι η αγορά δεν αποτιμά πλήρως τα οφέλη από το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η σύσταση παραμένει Neutral με μικρή αναβάθμιση στην τιμή στόχο στα 7,8 ευρώ από 7,7 ευρώ πριν, καθώς μετά τη σημαντική άνοδο της μετοχής, η περαιτέρω επαναξιολόγηση θεωρείται ότι θα απαιτήσει νέα ώθηση στην κερδοφορία, πέραν όσων ήδη έχουν ενσωματωθεί.

Αντίθετα, η Alpha Bank διατηρεί αξιολόγηση Underperform με τιμή στόχο τα 3,1 ευρώ, με την Autonomous να σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις της βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα από το consensus, γεγονός που περιορίζει το περιθώριο θετικών εκπλήξεων.

Παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, η Autonomous υπογραμμίζει ότι το κόστος ιδίων κεφαλαίων που ενσωματώνει η αγορά για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει υψηλό σε σχέση με το ελληνικό sovereign risk. Η έκθεση επισημαίνει ότι για να κλείσει αυτό το χάσμα απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις: σαφής πρόοδος στην αξιοποίηση κεφαλαίων και διατηρήσιμη αύξηση εσόδων στο νέο περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων .

Συνολικά, το 2026 εμφανίζεται ως χρονιά μετάβασης για τις ελληνικές τράπεζες, με ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ενίσχυση των προμηθειών και κυρίως η αξιοποίηση των κεφαλαιακών πλεονασμάτων αναμένεται να καθορίσουν τον βαθμό στον οποίο ο κλάδος θα μπορέσει να μειώσει το αποτιμητικό του discount και να συγκλίνει περαιτέρω με τους ευρωπαϊκούς ομοειδείς του.

Δάνεια και καθαρά έσοδα από τόκους με επιστροφή στη θετική τροχιά

Η Autonomous εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα διατηρήσουν ρυθμούς αύξησης δανείων υψηλού μονοψήφιου ποσοστού το 2026, παρά την επιβράδυνση σε σχέση με τα πολύ ισχυρά προηγούμενα δύο έτη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται επαρκής για να στηρίξει επανεκκίνηση της δυναμικής στα καθαρά έσοδα από τόκους, με την έκθεση να κάνει λόγο για ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης 6%-8% την περίοδο 2026-2027, καθώς η επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό απορροφηθεί στα περιθώρια .

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η σχέση μεταξύ πιστωτικής επέκτασης και καθαρών εσόδων από τόκους ενισχύεται εκ νέου, μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι μεταβολές επιτοκίων κυριαρχούσαν στη διαμόρφωση των εσόδων.

Προμήθειες, asset management και bancassurance στο προσκήνιο

Το 2026 αναμένεται να είναι κομβικό και για τη μη επιτοκιακή κερδοφορία. Η Autonomous αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες στο 10%-15%, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων asset και wealth management, καθώς και bancassurance.

Ενδεικτικά, το ποσοστό των χρηματοοικονομικών επενδύσεων στα περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει στο 14%, έναντι περίπου 20% στην Ευρωζώνη, στοιχείο που αποτυπώνει το περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης.

Τέλος, η Alpha Bank και η Eurobank αναφέρονται ως οι τράπεζες με τη μεγαλύτερη πρόοδο στους τομείς αυτούς, με την έκθεση να σημειώνει ότι οι σχετικές δραστηριότητες έχουν εμφανίσει ετήσιους ρυθμούς αύξησης 30%-50% τα τελευταία δύο χρόνια.