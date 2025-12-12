Εθνική Τράπεζα: Στο 1,19% αυξήθηκε το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 04/12/2025 έως και 11/12/2025 απέκτησε συνολικά 215.411 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,4835 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €2.904.485,48.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 10.927.049 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,19% του μετοχικού κεφαλαίου της.