Στα 10,82 εκατ. ευρώ το τίμημα για την εξαγορά από την τράπεζα της Herald Ελλάς, ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρο Veso Mare. Το τίμημα καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της Jumbo.

Jumbo: «Ψώνισε» εμπορικό κέντρο στην Πάτρα από τη Eurobank

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 18:12

Την εξαγορά εμπορικού κέντρου στην Πάτρα έναντι 10,82 εκατ. ευρώ από τη Eurobank ανακοίνωσε η Jumbo

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Jumbο σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, σε συνέχεια της από 23.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι την 24.10.2025 σύνηψε Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) με την EUROBANK A.E. για την απόκτηση του 100% της θυγατρικής εταιρίας αυτής, με την επωνυμία «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» (ΗERALD 2), ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου VESO MARE επί στης Ακτής Δυμαιών στην Πάτρα, στο οποίο, η Jumbο διατηρεί ήδη κατάστημα.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 10.825.621 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία κατέστη μοναδική μέτοχος της ΗERALD 2, έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, τα οποία ενσωματώνονται σε 196.036.762 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 0,04 ευρώ έκαστη.

