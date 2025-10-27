#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καταγγέλλει η oμοσπονδία των security

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, τα στοιχεία από το μητρώο του υπουργείου Εργασίας και την ΕΡΓΑΝΗ αποδεικνύουν ότι σημαντικό μέρος των εταιρειών ασφαλείας δεν έχει ακόμη υλοποιήσει το νέο σύστημα.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 14:58

Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφάλειας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων (ΠΟΥΑΧΦ).

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι το πρόβλημα προκύπτει μέσω αυθαίρετης ερμηνείας των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η ισχύουσα νομοθεσία και να παραμένουν εκτός εφαρμογής επιχειρήσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν ενταχθεί στο μέτρο.

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία εκσυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων», αναφέρει η ΠΟΥΑΧΦ, τονίζοντας ότι συμβάλλει στην αποτροπή αδήλωτης εργασίας, στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και στην προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, τα στοιχεία από το μητρώο του υπουργείου Εργασίας και την ΕΡΓΑΝΗ αποδεικνύουν ότι σημαντικό μέρος των εταιρειών ασφαλείας δεν έχει ακόμη υλοποιήσει το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας.

Για τον σκοπό αυτό, η ΠΟΥΑΧΦ αναλαμβάνει πρωτοβουλία διαλόγου με εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθολική και ισότιμη εφαρμογή του μέτρου.

«Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Είναι ζήτημα διαφάνειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους εργαζόμενους», υπογραμμίζει η ομοσπονδία.

 

