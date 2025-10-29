Quest: Δεν ασκεί την πρώτη option για το 80% της ACS η GLS

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. σε συνέχεια της από 21 Οκτωβρίου 2024 ανακοίνωσης της σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (εφεξής «GLS»), για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.E.E. (εφεξής ACS), γνωστοποιεί κατόπιν ενημέρωσης της GLS, ότι η τελευταία δεν θα ασκήσει τον Οκτώβριο του 2025 το πρώτο χρονικά δικαίωμα αγοράς («call option») για το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS.

Με βάση την αρχική συμφωνία, η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού (80%) της ACS στις 30-10-2026.

Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Quest θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.

Σημειώνεται ότι με βάση την αρχική συμφωνία, η GLS έχει αποκτήσει το 20% των μετοχών της ACS έναντι 74 εκατ. ευρώ, διατηρώντας την επιλογή να αποκτήσει το υπόλοιπο 80% έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 296 εκατ. ευρώ.