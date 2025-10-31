#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Πλώρη» για το 33% της Alpha Bank βάζει η UniCredit

Οι συνέργειες, το 29,5% και η κοινή στόχευση των CEO της ιταλικής και της ελληνικής τράπεζας. Θετικά αντιμετωπίζουν οι εποπτικές αρχές την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 07:35

Το επόμενο κατώφλι για τη UniCredit είναι ο εποπτικός «αέρας» για τη δυνητική απόκτηση ποσοστού έως 33% της Alpha Bank, όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση της υπόθεσης στο Euro2day.gr.

Πρόθεση που με βάση τις ίδιες πηγές βλέπει θετικά η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και οι σχετικές εποπτικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εξάλλου, το κατώφλι του 33% αποτελεί το κρίσιμο βήμα των ξένων στρατηγικών επενδυτών, όταν «έχουν αποφασίσει να στηρίξουν ως μεγαλομέτοχοι την επένδυσή τους», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Εχθές, ο ιταλικός χρηματοπιστωτικός όμιλος ανακοίνωσε ότι έχει πλέον αποκτήσει το 29,5% της Alpha Bank, είτε μετοχικά (σ.σ. το 9,8%) είτε μέσω άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων -εν προκειμένω τα παράγωγα.

Η κίνηση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό της στην ελληνική τράπεζα δεν αιφνιδίασε την αγορά, καθώς ήταν προεξοφλημένη και δηλωμένη από τη διοίκηση της ιταλικής τράπεζας.

Βέβαια, η επιβεβαίωσή της αποδεικνύει, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, την πρόθεση των Ιταλών αλλά και της διοίκησης της Alpha Βank για εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο ομίλων και δείχνει τη σοβαρότητα της συμπόρευσής τους σε μια ευρωπαϊκή αγορά που διψά για αύξηση των μεγεθών στο τραπεζικό σύστημα.

Το παζλ του Orcel

Η διοίκηση της UniCredit έχει ξεκαθαρίσει με τις κινήσεις της εκτός και εντός ιταλικών συνόρων ότι πιστεύει στην τραπεζική ενοποίηση, στη δημιουργία μεγάλων σε μέγεθος ευρωπαϊκών τραπεζών και η Ελλάδα της προσφέρει θετικό έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο ιταλικός όμιλος βρίσκεται σε μια φάση αναδιάρθρωσης και επανεξέτασης παλαιότερων συμμαχιών κυρίως στον τομέα του asset management και σε αυτό το φόντο η ενίσχυση της σχέσης με την Alpha Βank έχει ιδιαίτερο βάρος.

Σημαντικές συνέργειες

Από την πλευρά του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Βank Βασίλη Ψάλτη, η σύμπλευση με τον ιταλικό τραπεζικό όμιλο δίνει περιθώριο για άνοιγμα για την ελληνική τράπεζα σε νέες εργασίες, μια μεγαλύτερη αγορά δεδομένης της ισχυρής παρουσίας της UniCredit σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες και κατ' επέκταση στην αύξηση των εσόδων που θα προκύψουν από τις συνέργειες των δύο ομίλων.

Ήδη, το αποτέλεσμα των συνεργειών είναι ορατό στο asset management αλλά και στις διεθνείς χορηγήσεις.

