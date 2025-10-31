Ποιοι είπαν «όχι» για την τουριστική επένδυση του Mr Φρεσκούλη στη Σέριφο

Την ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) για την υλοποίηση της επένδυσης, ύψους 5 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει στη Σέριφο καλείται να διαχειριστεί η Serifos Village ΙΚΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία Χρυσόστομου Μαυρόπουλου, ιδρυτή της Eurocatering που παράγει κι εμπορεύεται τις έτοιμες σαλάτες με το εμπορικό σήμα Φρεσκούλης.

Η αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους του project και την έκδοση σχετικής απόφασης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) γιατί, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «δεν προκύπτει πλήρης κάλυψη υδρευτικών αναγκών, υπάρχει αρνητική εισήγηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής και αρνητική γνωμοδότηση της διεύθυνσης Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Με βάση τα πρακτικά της συζήτησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, τα μέλη του ΠΕΣΠΑ εκτιμούν ότι «δεν πρέπει να συνεχιστεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση» του έργου, δεδομένης και της αρνητικής γνωμοδότησης της διεύθυνσης Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ένα μέλος του Συμβουλίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στα νησιά αντιμετωπίζεται θέμα λειψυδρίας, το οποίο προφανώς περιλαμβάνει και την υποχώρηση υδροφόρου ορίζοντα, και οι δήμοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ύδρευσης πλήρως με τα ήδη υφιστάμενα δεδομένα και βέβαια παρά ταύτα υπάρχουν αιτήματα για ξενοδοχειακές μονάδες, κατά την άποψή του δυσανάλογες του φυσικού και αρχιτεκτονικού τοπίου των νησιών και των υδρευτικών απαιτήσεων με απεικόνιση σχεδιαστική πολλαπλών κολυμβητικών δεξαμενών και μεγάλων αναγκών σε ύδρευση.

Επεσήμανε δε ότι κάποια θέματα που άπτονται του χωροταξικού σχεδιασμού ενδεχομένως θα πρέπει να επιλυθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, είχε προηγηθεί η αρνητική εισήγηση της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Νοτίου Αιγαίου, η οποία εδράζεται σε μία σειρά επιχειρημάτων που προκύπτουν από τις τοποθετήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται, λαμβάνεται υπόψη η μη τεκμηρίωση στον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της δυνατότητας επαρκούς κάλυψης των υπολογιζόμενων στην ΜΠΕ κυρίως υδρευτικών αναγκών για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, δεδομένων των συνθηκών όσον αφορά την ελλειμματικότητα του φυσικού πόρου σε σχέση με τις υφιστάμενες ανάγκες/χρήσεις και υπό το πρίσμα των παρατηρούμενων φαινομένων εντεινόμενης λειψυδρίας εξαιτίας και της κλιματικής κρίσης στα νησιά των Κυκλάδων.

Σε άλλο σημείο αναδεικνύεται η αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας -για τις περιοχές εντός δικτύου Natura- υπηρεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα αναφερόμενα σε αυτή ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου σχετικά με την ακεραιότητα και συνεκτικότητα της εν λόγω περιοχής Natura.

Με βάση την απόφαση, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη μη κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων της γνωμοδότησης της διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Σημειωτέον ότι η συζήτηση επί του θέματος είχε αναβληθεί τον Ιούνιο του 2024 λόγω ελλείψεων εξαιτίας των οποίων το Συμβούλιο δεν μπορούσε να σχηματίσει πλήρη εικόνα και να γνωμοδοτήσει.

Τι προβλέπει το έργο

Ο σχεδιασμός της εταιρείας Serifos Village προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος τεσσάρων αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 31 δωματίων και 93 κλινών, με πισίνες και υπαίθριους χώρους αναψυχής.

Το project θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητο γήπεδο του φορέα του έργου, συνολικής έκτασης 20.186,25 τ.μ., σε θέση εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού στην περιοχή Γάνεμα. Το ξενοδοχείο αποτελείται από 10 κτίρια.

Για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στις επιμέρους εγκαταστάσεις, λόγω και της υψομετρικής διαφοράς του γηπέδου του έργου, προβλέπεται η κατασκευή επίγειου τελεφερίκ - επικλινούς ανελκυστήρα ως συνοδό έργο του ξενοδοχείου. Το τελεφερίκ θα έχει αφετηρία το κεντρικό κτίριο και θα καταλήγει στην απόληξη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο νότιο-ανατολικό τμήμα του γηπέδου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με τραπεζικό δανεισμό και χρηματοδότηση από τον τρέχοντα αναπτυξιακό νόμο ή κάποιο άλλο διαθέσιμο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα - χρηματοδοτικό εργαλείο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της προτεινόμενης επένδυσης η φάση κατασκευής του έργου αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες.

Με βάση τη σχετική ΜΠΕ, το υπό μελέτη έργο θα λειτουργεί ως τυπική ξενοδοχειακή μονάδα, παρέχοντας υπηρεσίες διαμονής, σίτισης και αναψυχής, ενώ θα διαθέτει εστιατόριο, αίθουσα πρωινού, καφέ-μπαρ, πισίνες.

Στόχος της λειτουργίας του έργου είναι να παρέχονται στους επισκέπτες οι ιδανικές συνθήκες για αναψυχή, χαλάρωση, ευεξία και άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Η λειτουργία του ξενοδοχείου θα είναι εποχιακή και θα διαρκεί 5 μήνες, από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, με αιχμή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το ξενοδοχείο εκτιμάται ότι θα απασχολεί περίπου 20-30 άτομα προσωπικό.

«Το έργο στοχεύει τόσο στην αύξηση όσο και στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος στη Σέριφο. Με την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου ξενοδοχείου αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αναβαθμίζονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες τουρισμού, τονώνεται έμμεσα η οικονομική ανάπτυξη, και αναδεικνύεται σε μεγαλύτερο βαθμό η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιοχής», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ΜΠΕ.