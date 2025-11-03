Επενδυτικό όχημα με αρχικό κεφάλαιο 27 εκατ. δημιούργησε η οικογένεια Βεζύρογλου

Σε μια εποχή που όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται, αρκεί το τίμημα να είναι το σωστό, μια επιτυχημένη οικογενειακή εταιρεία από την περιφέρεια που δραστηριοποείται σε έναν κλάδο ο οποίος έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, η οικογένεια Βεζύρογλου, κάνει το επόμενο βήμα.

Η εταιρεία Αντώνης Βεζύρογλου & ΣΙΑ ΕΕ, από τους βασικούς παίκτες φρέσκων baby φύλλων σαλατών και όχι μόνο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μετασχηματίζεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 27,23 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 27,5 εκατ. ευρώ, όπως πιστοποιεί η Grant Thornton Ελλάδας.

Η Α. Βεζύρογλου Α.Ε. λειτουργεί ως ομπρέλα συμμετοχών (holding). Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Αντώνιος Βεζύρογλου (φωτό), ενώ στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν τα μέλη της οικογένειας Ιωάννης και Ελεωνόρα Βεζύρογλου. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος από τους υφιστάμενους εταίρους.

Η ιστορία της οικογένειας Βεζύρογλου ξεκινά από τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά η δεκαετία του 2000 ήταν σημαδιακή με τα baby φύλλα σαλάτας. Σήμερα, η επιχείρηση καλλιεργεί πάνω από 1.000 στρέμματα, λειτουργεί καθετοποιημένα και διακινεί προϊόντα σε λιανεμπόριο, HoReCa και εξαγωγές.

Πέρυσι οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 11,18 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,23 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη στον αγροδιατροφικό τομέα μπορεί να συνδυαστεί με σταθερή κερδοφορία. Το 2024, σχεδόν 47% της κατανάλωσης ενέργειας προήλθε από φωτοβολταϊκά, ενώ η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 13%.