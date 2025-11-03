#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επενδυτικό όχημα με αρχικό κεφάλαιο 27 εκατ. δημιούργησε η οικογένεια Βεζύρογλου

Γιατί μετασχηματίζεται σε Ανώνυμη Εταιρεία η φερώνυμη επιχείρηση λαχανικών του Αντώνη Βεζύρογλου. Η στόχευση, το μετοχικό κεφάλαιο και η αποτίμηση.

Επενδυτικό όχημα με αρχικό κεφάλαιο 27 εκατ. δημιούργησε η οικογένεια Βεζύρογλου
Ο κ. Αντώνης Βεζύρογλου

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 08:51

Σε μια εποχή που όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται, αρκεί το τίμημα να είναι το σωστό, μια επιτυχημένη οικογενειακή εταιρεία από την περιφέρεια που δραστηριοποείται σε έναν κλάδο ο οποίος έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, η οικογένεια Βεζύρογλου, κάνει το επόμενο βήμα.

Η εταιρεία Αντώνης Βεζύρογλου & ΣΙΑ ΕΕ, από τους βασικούς παίκτες φρέσκων baby φύλλων σαλατών και όχι μόνο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μετασχηματίζεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 27,23 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 27,5 εκατ. ευρώ, όπως πιστοποιεί η Grant Thornton Ελλάδας.

Η Α. Βεζύρογλου Α.Ε. λειτουργεί ως ομπρέλα συμμετοχών (holding). Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Αντώνιος Βεζύρογλου (φωτό), ενώ στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν τα μέλη της οικογένειας Ιωάννης και Ελεωνόρα Βεζύρογλου. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος από τους υφιστάμενους εταίρους.

Η ιστορία της οικογένειας Βεζύρογλου ξεκινά από τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά η δεκαετία του 2000 ήταν σημαδιακή με τα baby φύλλα σαλάτας. Σήμερα, η επιχείρηση καλλιεργεί πάνω από 1.000 στρέμματα, λειτουργεί καθετοποιημένα και διακινεί προϊόντα σε λιανεμπόριο, HoReCa και εξαγωγές.

Πέρυσι οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 11,18 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,23 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη στον αγροδιατροφικό τομέα μπορεί να συνδυαστεί με σταθερή κερδοφορία. Το 2024, σχεδόν 47% της κατανάλωσης ενέργειας προήλθε από φωτοβολταϊκά, ενώ η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 13%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θερμοκήπιο... γοτθικού τύπου στα Φάρσαλα μέσω Αναπτυξιακού

Αυξημένες οι τιμές σε σιτάρι, ζάχαρη, βαμβάκι και βοοειδή

Τα πρώτα σήματα για τη φετινή παραγωγή ελαιολάδου και τις τιμές

Πώς αναγνωρίζονται έως και 10 «χαμένα» χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο