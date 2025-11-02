Κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισσία. Τι ζητάει το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Μεσσηνίας.

Δημοσιεύθηκε: 2 Νοεμβρίου 2025 - 21:47

Κινητοποίηση ενάντια στο κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί έξω από τα γραφεία των ΕΛΤΑ στην διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Ανδρέα Σκιά στην Καλαμάτα.

Ανάλογη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην Κυπαρισσία, στις 11 το πρωί στο πρώην κτήριο του ΟΤΕ, πού στεγάζονται τα γραφεία των ΕΛΤΑ.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, το οποίο κάνει το κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, αναφέρει: «Η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, ακολουθεί τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., για "απελευθέρωση" της αγοράς και πλήττει όλους του πολίτες. Οδηγούν σε αποκλεισμό ολόκληρες περιοχές από τη δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικό κατάστημα και αυξάνουν το κόστος για κάθε κάτοικο της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας».

Οι συνταξιούχοι ζητούν: Να μην κλείσει κανένα κατάστημα, να μην υπάρξει καμία απόλυση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα. Δημόσιο ταχυδρομείο στην υπηρεσία του λαού και όχι των εργολάβων. Συγκεκριμένα για τη Μεσσηνία, η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο τεσσάρων καταστημάτων σε Θουρία, Μελιγαλά, Κυπαρισσία και Πεταλίδι.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν η διοίκηση προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας μόνο σε υποκαταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών, ενώ για τρεις μήνες αναστέλλεται το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, στην περιφέρεια.

Πηγή: ertnnews.gr

