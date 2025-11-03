Η France Contentieux επιλέγει τεχνολογία της Qualco για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της

Η France Contentieux, κορυφαία εταιρεία διευθέτησης απαιτήσεων στη Γαλλία και μέλος του Ομίλου Konecta, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Qualco, επιλέγοντας το λογισμικό της για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της.

Μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα, η France Contentieux αυτοματοποιεί κρίσιμες ροές εργασίας, όπως τη διαχείριση απαιτήσεων και την τιμολόγηση, διασφαλίζοντας πλήρη κανονιστική συμμόρφωση. Η λύση περιλαμβάνει προηγμένο self-service portal, που προσφέρει ευελιξία και ανώτερη ψηφιακή εμπειρία στους πελάτες της, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία της Qualco, η France Contentieux αναβαθμίζει το επιχειρησιακό της μοντέλο, πετυχαίνοντας ταχύτερη ανάκτηση, μεγαλύτερη διαφάνεια και real-time πρόσβαση σε δεδομένα, ενώ θέτει τα θεμέλια για συνεχή καινοτομία και ανάπτυξη.

Η Emmanuelle Rey Debabi, Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Contentieux, δήλωσε:

«Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε σε τεχνολογίες που προσφέρουν απτά οφέλη στους πελάτες. Με μια ενιαία λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες μας, απλοποιούμε τις διαδικασίες, αυξάνουμε τη διαφάνεια και ενισχύουμε την ικανότητά μας να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής αξίας».

Ο Σπύρος Ρέτζεκας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Qualco, σχολίασε:

«Είμαστε χαρούμενοι που στηρίζουμε τη France Contentieux στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, ενισχύοντας την παρουσία μας στη γαλλική αγορά. Με τη λύση μας εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές σε όλο τον κύκλο εργασιών, εξασφαλίζοντας αποδοτικότητα και ανάπτυξη. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τον κοινό μας στόχο για μετρήσιμο αντίκτυπο και συνεχή καινοτομία στον ευρωπαϊκό κλάδο πιστώσεων».

Με ισχυρή παρουσία στη Γαλλία, η Qualco συνεργάζεται ήδη με κορυφαίους οργανισμούς όπως οι Cabot Financial France, Hoist και Veraltis. Η ένταξη της France Contentieux στο πελατολόγιο της Qualco ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς στις λύσεις λογισμικού της, καταλήγει η ανακοίνωση.