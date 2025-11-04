#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΡΩΝ: Καμία αύξηση στο «πράσινο» τιμολόγιο Νοεμβρίου

Ο πάροχος κράτησε σταθερή την τιμή στα 0,1476 €/kWh, ενισχύοντας την έκπτωση συνέπειας στο 61,4%.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 10:57

Αμετάβλητες διατηρεί τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο, τις τιμές για το «πράσινο» τιμολόγιο ο ΗΡΩΝ.

Σύμφωνα με το εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ και τις ανακοινώσεις των παρόχων, τα τιμολόγια του ΗΡΩΝ παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων της αγοράς, σε σχέση με το σύνολο σχεδόν των αντίστοιχων «πράσινων» τιμολογίων, σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο πάροχος κράτησε σταθερή την τιμή στα 0,1476 €/kWh, ενισχύοντας την έκπτωση συνέπειας στο 61,4%.

