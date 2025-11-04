#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Metlen: Χρηματοδότηση €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά 60 MW στην Ιταλία

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 12:22

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €65 εκατ. για την κατασκευή δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, των Porto Torres και Casale Monferrato, συνολικής ισχύος 60 MW, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Και τα δύο έργα κατασκευάζονται στη Σαρδηνία και στο Πεδεμόντιο, δύο περιοχές στρατηγικής σημασίας για την επέκταση της METLEN στην Ιταλία.

Τα εν λόγω έργα επωφελούνται, επίσης, από κρατικά εγγυημένο τιμολόγιο ενίσχυσης (incentive tariff) που έχει χορηγηθεί από τον κρατικό φορέα GSE (Gestore dei Servizi Energetici / Διαχειριστής Ενεργειακών Υπηρεσιών) για περίοδο 20 ετών και εκτιμάται ότι θα παράγουν περίπου 110 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως -ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 50.000 ιταλικών νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή 26.000 τόνων CO₂ ετησίως.

Η χρηματοδότηση των έργων ολοκληρώθηκε μέσω ομάδας δανειστών, με τη συμμετοχή της UniCredit (ως Global Coordinator και Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator, Hedging Bank, Issuing Bank, Agent και Account Bank), της Intesa Sanpaolo - IMI CIB Division (ως Global Coordinator και Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator και Hedging Bank) και της Alpha Βank (ως Mandated Lead Arranger και Hedging Bank).

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει €56 εκατ. σε δάνειο πρώτης προτεραιότητας χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse senior debt), καθώς και €3 εκατ. για τη χρηματοδότηση ΦΠΑ (VAT facility) και €3 εκατ. για DSR Facility (Αποθεματικοί Λογαριασμοί Εξυπηρέτησης Χρέους), ενώ περιλαμβάνει και διευκολύνσεις μέσω εγγυητικών επιστολών (LC facilities) που καλύπτουν τις υποχρεώσεις αποκατάστασης προς τον GSE και τους τοπικούς δήμους.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση περιλαμβάνει πρόσθετες πιστωτικές διευκολύνσεις (accordion facilities), οι οποίες επιτρέπουν τη μελλοντική επέκταση των πιστωτικών δεσμεύσεων για δύο επιπλέον έργα ηλιακής ενέργειας, καθώς και μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (BESS), αποτελώντας μια καινοτομία όσον αφορά στη δομή της χρηματοδότησης και ένα στρατηγικό εργαλείο για την υποστήριξη του δικτύου και τη βελτιστοποίηση των εσόδων.

Η χρηματοδότηση των έργων υποστηρίχθηκε από ομάδα συμβούλων, με την BonelliErede ως νομικό σύμβουλο του δανειολήπτη, τη Legance ως νομικό σύμβουλο των δανειστών, την EOS Consulting ως τεχνικό σύμβουλο, τη Marsh ως ασφαλιστικό σύμβουλο, την KPMG ως ελεγκτή οικονομικού μοντέλου και την Aurora ως σύμβουλο αγοράς.

