#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στο 8,12% αυξήθηκε το ποσοστό της Praude

Μετοχικές μεταβολές στην ΕΧΑΕ. Μειώθηκε η συμμετοχή της Jefferies International στο 0,46%.

ΕΧΑΕ: Στο 8,12% αυξήθηκε το ποσοστό της Praude

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 20:25

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της EXAE:

1_1319.JPG

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED κατέχει το 8,12% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας :

2_898.JPG

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 0,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005):

3_544.JPG

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, τα υπό διαχείρισή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν συνολικά το 3,37% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 3,34% που κατείχαν στις 29.10.2025.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΧΑΕ: Μετοχικές μεταβολές για Sandgrove Capital, Jefferies, Morgan Stanley και Societe Generale

Λίστα με φορολογικά αιτήματα από την επενδυτική κοινότητα

Με ποσοστό 3,52% η JP Morgan στην ΕΧΑΕ

Debate χρηματιστών στο ΣΜΕΧΑ για τη Δημόσια Πρόταση του Euronext

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο