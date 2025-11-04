ΕΧΑΕ: Στο 8,12% αυξήθηκε το ποσοστό της Praude

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της EXAE:

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED κατέχει το 8,12% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας :

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 0,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005):

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, τα υπό διαχείρισή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν συνολικά το 3,37% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 3,34% που κατείχαν στις 29.10.2025.