Συμμαχία Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για μεταφορά LNG

H σύσταση της εταιρείας «ATLANTIC - SEE LNG TRADE Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «AS LNG» αποκαλύπτει τη συνεργασία του ομίλου Aktor με την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η εταιρεία έχει έδρα την Παιανία και μετόχους τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, που πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στον τομέα προμήθειας φυσικού αερίου ενώ πλέον εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη, καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση, και την ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ, του μεγαλύτερου οργανισμού κατασκευής υποδομών στη χώρα, που ενοποιεί και επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ενέργειας.

Η εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και ελέγχεται σε ποσοστό 60% από τον όμιλο Aktor και κατά 40% από την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Το βασικό αντικείμενο περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αέρια κατάσταση, τις υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών κ.τλ.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ στο Δ.Σ. βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ως αναπληρωτής πρόεδρος.

Στο Δ.Σ. μετέχουν επίσης οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος.