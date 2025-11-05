#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση 4% στην επιβατική κίνηση στο ΔΑΑ τον Οκτώβριο

Η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε κατά 1,6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισε την ανοδική πορεία της υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 6,3%.

Αύξηση 4% στην επιβατική κίνηση στο ΔΑΑ τον Οκτώβριο

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 10:25

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2025 ανήλθε σε 3,13 εκατ., αυξημένη κατά 4,0% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, γνωστοποιεί το ΔΑΑ. Η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε κατά 1,6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισε την ανοδική πορεία της υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 6,3%. Συνολικά, πάντως, το 4% αντιπροσωπεύει το δεύτερο χαμηλότερο για φέτος ποσοστό μηναίας αύξησης της επιβατικής κίνησης.

Τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 29,33 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,4%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% και 8,3% αντίστοιχα.

Παράλληλα, 0 αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 244.500, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,4% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 0,9%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μικρή πτώση στα κέρδη 9μήνου για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΔΑΑ: Αποχωρεί ο Γιάννης Παράσχης, νέος CEO ο Γιώργος Καλλιμασιάς

ΔΑΑ: Υποβαθμίζει τη σύσταση σε underweight η Morgan Stanley, η τιμή-στόχος

Ανοδος 4,5% στην κίνηση των ελληνικών αεροδρομίων στο εννεάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο