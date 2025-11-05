Το επιχειρηματικό Σχέδιο της Πειραιώς για τη Βιωσιμότητα και το ESG

Το Σχέδιο Βιωσιμότητας του Ομίλου (“Piraeus Sustainability Blueprint”) έδωσε στη δημοσιότητα η Πειραιώς μαζί με τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2025. Το Σχέδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα ενσωματώνει κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις λειτουργίες, τα προϊόντα/υπηρεσίες και τις χρηματοδοτήσεις της, ενισχύοντας παράλληλα το θετικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, στην κοινωνία, και το περιβάλλον μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων.

Το “Piraeus Sustainability Blueprint”, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, υπηρετεί τη δέσμευση της Πειραιώς στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο επιχειρηματικότητα.

Παρουσιάζει ολοκληρωμένα τη στρατηγική και τους στόχους που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας για τη βιωσιμότητα και το ESG επίδοσή της (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση). Παράλληλα, τεκμηριώνει το πώς η στρατηγική αυτή δημιουργεί μακροπρόθεσμα απτή επιχειρηματική αξία, συμβάλλοντας στον μετριασμό των κινδύνων, την προώθηση της καινοτομίας, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση της εταιρικής της ταυτότητας.

Μέσω της παρουσίασης, η Πειραιώς παρέχει πληροφόρηση για όλους τους βασικούς δείκτες και στόχους, ενώ παράλληλα περιγράφει τους κύριους τομείς της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου και τους μελλοντικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η πορεία ενεργειακής μετάβασης, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, το σύστημα διακυβέρνησης και οι βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και επιβράβευσης, αλλά και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία κοινωνικής αξίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πλήρως δεσμευμένο να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της εταιρικής μας διακυβέρνησης. Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι στρατηγικές αποφάσεις προωθούν την ανάπτυξη με υπευθυνότητα, την ανθεκτικότητα με διαφάνεια και την καινοτομία με ακεραιότητα.

Η Τράπεζα παρακολουθεί συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο οι προτεραιότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) ενσωματώνονται σε όλες τις λειτουργίες της. Μέσω αυτής της στρατηγικής προσέγγισης, ενισχύεται διαρκώς η εμπιστοσύνη με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξίας των μετόχων.

Υπό το πρίσμα της σαφούς καθοδήγησης και της αυστηρής εποπτείας, η Τράπεζα θέτει ισχυρά θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη που είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μελλοντικές προκλήσεις. Η προσήλωση στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις και δράσεις εναρμονίζονται με τις αρχές της υπεύθυνης λειτουργίας και της διαρκούς προόδου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου αναφέρει: «Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας για ανάπτυξη. Δεν αφορά μόνο στην υπευθυνότητά μας. Αφορά επίσης στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και στην αξιοποίηση ευκαιριών. Ενεργοποιούμε κεφάλαια για να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ενσωματώνουμε τις κλιματικές και ESG παραμέτρους στις χρηματοδοτικές αποφάσεις μας και στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και δημιουργούμε προϊόντα που στηρίζουν το βιώσιμο μέλλον των πελατών μας. Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: να επιτύχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη και παράλληλα να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να διασφαλίζουμε μακροχρόνια αξία για όλους τους μετόχους μας».

Μπορείτε να δείτε το “Piraeus Sustainability Blueprint” εδώ.