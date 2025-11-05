#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Philip Morris International: Νέος, διευρυμένος ρόλος για τον Χρήστο Χαρπαντίδη

Αναλαμβάνει Group Chief Corporate Affairs Officer. Θα αναφέρεται απευθείας στον Group CEO της PMI, με διευρυμένες αρμοδιότητες

Philip Morris International: Νέος, διευρυμένος ρόλος για τον Χρήστο Χαρπαντίδη

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 12:04

Έχοντας ως βάση τον πετυχημένο μετασχηματισμό της τελευταίας δεκαετίας, η Philip Morris International (PMI) προχωρά σε νέα εταιρική δομή με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των λειτουργιών της σε παγκόσμιο επίπεδο και την ενίσχυση του αναπτυξιακού της μοντέλου, γνωστοποιεί ανακοίνωση του ομίλου.

Ο Χρήστος Χαρπαντίδης αναλαμβάνει Group Chief Corporate Affairs Officer. Θα αναφέρεται απευθείας στον Group CEO της PMI, με διευρυμένες αρμοδιότητες σε θέματα εταιρικών υποθέσεων, επικοινωνίας, επιστήμης και διεθνών δραστηριοτήτων. Προέρχεται από την Παπαστράτος, τη θυγατρική της PMI στην Ελλάδα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομία, τον εταιρικό μετασχηματισμό και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Δήλωση Χρήστου Χαρπαντίδη: «Σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την PMI, η εξέλιξη του οργανωτικού μας μοντέλου μάς γεμίζει όλους με ευθύνη, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολλές, αντίστοιχες και περισσότερες από το 2014 όταν ξεκινήσαμε τον ριζικό μετασχηματισμό μας. Μαζί με την ομάδα Εταιρικών Υποθέσεων της PMI συνεχίζουμε να προσκαλούμε τον ανοιχτό διάλογο και να συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις, επιστημονικές ομάδες και Διεθνείς Οργανισμούς, με διαφάνεια και υπευθυνότητα».

