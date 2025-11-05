Η διοίκηση των ΕΛΤΑ ευχαριστεί τον Γρηγόρη Σκλήκα για την προσφορά του

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Το διοικητικό συμβούλιο τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα», σημειώνει η διοίκηση των ΕΛΤΑ στην ανακοίνωσή της.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 13:17

Την επιστολή παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Γρηγόρη Σκλήκα, ανακοίνωσε ότι έλαβε το διοικητικό συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). 

Ο κ. Σκλήκας, επί περίπου δυόμισι χρόνια, εργάστηκε με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αφοσίωση για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι κατά τη θητεία του ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την «ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές», εγκαθιδρύθηκε η υπηρεσία του «ψηφιακού ταχυδρόμου», δρομολογήθηκαν στρατηγικές συνεργασίες και ελήφθησαν σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρίας.   

«Το διοικητικό συμβούλιο τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα», καταλήγει η ανακοίνωση.

