Κυριακούλης: Παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος CEO Φ. Κυριακούλης, στο ΔΣ ο Π. Τζώρτζης

Πάνος και Ρήγας Τζώρτζης

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 14:25

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2025 εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Τζώρτζη του Θεοδώρου ως νέο, μη εκτελεστικό μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 2025, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου 2025.

Η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον κ. Κυριακούλη για τη μακροχρόνια και ουσιαστική συνεισφορά του στην προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

