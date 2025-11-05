Στεργίου (ΕΥΔΑΠ): Μέρος της λύσης για τη λειψυδρία το επεξεργασμένο νερό

Την ανάγκη εξοικονόμηση, επαναχρησιμοποίησης και ορθής διαχείρισης του νερού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας τέθηκαν στο επίκεντρο κατά τη συζήτηση σε σχετικό πάνελ στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Χαράλαμπος Μυγδάλης υπογράμμισε ότι η λειψυδρία είναι ένα πρόβλημα του παρόντος, ενώ ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου έκανε γνωστό ότι η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συμφωνία με μεγάλο ενεργειακό όμιλο για την παροχή νερού βιομηχανικής χρήσης, προερχόμενου από επεξεργασία. Από την πλευρά της η Μαρία Πεταλά, Μέλος ΔΣ της ΕΥΑΘ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην τοποθέτηση 200.000 έξυπνων υδρομετρητών που προγραμματίζεται, ενώ ο Διονύσης Γεωργόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος στη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ξεκαθάρισε ότι «δεν μας λείπουν χρήματα» και ότι η λύση του προβλήματος βρίσκεται στη σωστή διαχείριση του νερού, στην τιμολογιακή πολιτική και στην εισπραξιμότητα. Ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Thalis – MOTOR OIL GROUP, Βασίλης Βυζηργιαννάκης, εστίασε στο επαναχρησιμοποιούμενο νερό, για το οποίο υπάρχουν μεγάλες προοπτικές τόσο στην άρδευση, όσο και στη βιομηχανία και ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer στην Credia Bank, επιβεβαίωσε ότι «θέλουμε να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο» στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Εκ μέρους της Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες, ο Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής Συμβούλων Περιβάλλοντος, Γεώργιος Χατζηνικολάου, επικαλούμενος τα διαθέσιμα στοιχεία, εξήγησε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 8,8 δισ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

Την επίκαιρη συζήτηση στο πάνελ με θέμα: «Επενδύσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας» συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου.

Χαράλαμπος Μυγδάλης: Η λειψυδρία δεν είναι ένα μελλοντικό πρόβλημα - Σε εξέλιξη 50 αρδευτικά και υδραυλικά έργα ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Η λειψυδρία δεν είναι ένα μελλοντικό πρόβλημα, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη επηρεάζει το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών, τόνισε ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Χαράλαμπος Μυγδάλης και επανέλαβε ότι η κλιματική κρίση έχει μεταβάλει τα δεδομένα, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο νερού να έχει αλλάξει δραματικά, καθώς και οι προβλέψεις για τις βροχοπτώσεις να είναι δυσμενείς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη λύση είναι ο έλεγχος των απορρίψεων νερού προς τη θάλασσα και η ορθολογικότερη κατανάλωσή του.

Σύμφωνα με μελέτες που επικαλέστηκε ο κ. Μυγδάλης, η γεωργία αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή νερού, με ποσοστό περίπου 85%, και βάσει αυτού το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί πρόγραμμα εγγειοβελτιωτικών έργων που στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση και στη διασφάλιση της ποιότητας και επάρκειας των υδάτινων πόρων. Σε όλη την επικράτεια βρίσκονται σε εξέλιξη 50 μεγάλα αρδευτικά και υδραυλικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας φράγματα και έργα αποθήκευσης νερού, με έμφαση στα νησιά, ώστε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές και για την ύδρευση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε έργα μεταφοράς νερού, όπως μικρά φράγματα από μεγάλους ταμιευτήρες, και στην αναβάθμιση των δικτύων διανομής.

Παράλληλα, έχουν ανατεθεί στοχευμένες μελέτες για την ωρίμανση μιας νέας γενιάς υδραυλικών έργων σε όλη τη χώρα. Όπως υπογράμμισε ο Χαράλαμπος Μυγδάλης, «το νερό είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό που πρέπει να διαχειριστούμε σωστά». Η προσπάθεια στηρίζεται στη συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόσθεσε ότι τα νέα έργα βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: την αποθήκευση υδάτινων πόρων, την εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση νερού μέσω υπογειοποίησης αρδευτικών δικτύων, την ψηφιακή παρακολούθηση των καταναλώσεων με συστήματα τηλεμετρίας και αισθητήρων, και τη χρήση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι πόροι προέρχονται από προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το ΕΣΠΑ και μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Γιώργος Στεργίου: Αναγκαίο το έργο Εύρυτος για να έχει η Αθήνα νερό υψηλής ποιότητας σε χαμηλό κόστος

Ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, συμφώνησε ότι το φαινόμενο της επαπειλούμενης λειψυδρίας είναι υπαρκτό και η σχετική συζήτηση δεν είναι προσχηματική. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημασία της σύμπνοιας όλων των πλευρών γύρω από την ανάγκη υλοποίησης νέων έργων και αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, παρατηρώντας δε ότι ο μεγάλος αριθμός φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του νερού αποτελεί ζήτημα που απαιτεί συντονισμό. «Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, υπάρχει ευρεία συμφωνία ανάμεσα στην επιστημονική και την τεχνική κοινότητα σχετικά με την αναγκαιότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού, μια πρακτική που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν αυτονόητη, ακόμη και στην περίπτωση της Ψυττάλειας», είπε ο κ. Στεργίου, τονίζοντας ότι η χρήση επεξεργασμένου νερού αποτελεί μέρος της λύσης στο πρόβλημα της λειψυδρίας.

Ο κος Στεργίου τόνισε ότι «χρειαζόμαστε τα πολύ μεγάλα έργα, όπως αυτό που ανακοινώθηκε ο Εύρυτος, δηλαδή η μερική εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου στον Εύηνο, προκειμένου να συνεχίσει η Αθήνα να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας νερό με πολύ χαμηλό κόστος, γιατί οποιαδήποτε άλλη λύση θα έχει πολύ υψηλότερο κόστος»

Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες της ΕΥΔΑΠ, η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συμφωνία με μεγάλο ενεργειακό όμιλο για την παροχή νερού βιομηχανικής χρήσης, προερχόμενου από επεξεργασία, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη αρδευτικού δικτύου στην Ανατολική Αττική που θα αξιοποιεί επεξεργασμένο νερό. Ήδη λειτουργούν στην Αθήνα και στο Μαρκόπουλο μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που καλύπτουν αρδευτικές ανάγκες.

Μαρία Πεταλά: Επαρκές το νερό στη Θεσσαλονίκη ακόμα κι αν δε βρέξει για μία πενταετία

«Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες της ΕΥΑΘ δεν περιορίζονται στις υποδομές νερού, αλλά επεκτείνονται στη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων, η εταιρεία έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο διοικητικό όσο και τεχνικό, δημιουργώντας μια λογική βάση για την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της». Αυτό υπενθύμισε είπε κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της η Μαρία Πεταλά, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της EYΑΘ, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει ήδη εκπονήσει υδρολογικές μελέτες για το παρόν και το μέλλον, με βάση επιχειρησιακά σενάρια, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα είναι ανθεκτικό.

«Στο χειρότερο σενάριο, ακόμη και αν δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις κατά την επόμενη πενταετία, η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να έχει επάρκεια νερού, ενώ σε ρεαλιστική βάση, βιώσιμη είναι η κατάσταση και σε ορίζοντα οκταετίας», σημείωσε η κ. Πεταλά. Μνεία έκανε η ίδια στη στρατηγική μετάβαση της EYΑΘ προς την προληπτική συντήρηση, ώστε η εταιρεία να αντιμετωπίζει βλάβες πριν αυτές εμφανιστούν.

«Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η τοποθέτηση 200.000 έξυπνων υδρομετρητών, που θα βελτιώσουν την εισπραξιμότητα, την καταμέτρηση και την παρακολούθηση των δικτύων. Παράλληλα, επεκτείνεται η τηλεμέτρηση για τον έλεγχο των δεξαμενών. Σε ό,τι αφορά τις απώλειες νερού στο δίκτυο, βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό έργο με τη Siemens, με εγκατάσταση συστήματος ελέγχου στάθμης και προβλέψεις για ανάσχεση των διαρροών, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των υποδομών της EYΑΘ», είπε η κ. Πεταλά.

Διονύσης Γεωργόπουλος: «Δεν μας λείπουν τα χρήματα, αλλά η σωστή διαχείριση»

Ο Διονύσης Γεωργόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος στη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ξεκαθάρισε ότι «δεν μας λείπουν χρήματα» και ότι η λύση του προβλήματος βρίσκεται στη σωστή διαχείριση του νερού, στην τιμολογιακή πολιτική και στην εισπραξιμότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ενώ χαιρέτισε τα μέτρα της κυβέρνησης για την ΕΥΔΑΠ και την EYΑΘ, στηλίτευσε το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες της Πολιτείας αφήνουν ξανά τα νησιά απροστάτευτα, επαναλαμβάνοντας ότι δεν χρειάζονται περισσότερα χρήματα, αλλά περισσότερη τεχνογνωσία. «Έχουν δαπανηθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ για “πτώματα”», ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σημείωσε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να γίνει μέρος της λύσης, από κοινού με τον δημόσιο τομέα. Πρότεινε, μεταξύ άλλων, να γίνει μια κεντρική διαχείριση των νησιών, έστω και σε επιμέρους ομάδες, μέσω ενός δημόσιου οργανισμού. Και μετά ο ιδιωτικός τομέας να μπει ως out-sourcing, συμπλήρωσε, συνεισφέροντας με καινοτόμες λύσεις, όπως η υιοθέτηση των ψηφιακών διδύμων, όπου όλα μπορούν να παρακολουθούνται μέσω μιας οθόνης.

Βασίλης Βυζηργιαννάκης: Πώς θα αξιοποιήσουμε το επαναχρησιμοποιούμενο νερό

Εκ μέρους της Thalis – MOTOR OIL GROUP, ο Διευθυντής Ανάπτυξης, Βασίλης Βυζηργιαννάκης, επέλεξε να εστιάσει στο επαναχρησιμοποιούμενο νερό, για το οποίο υπάρχουν μεγάλες προοπτικές τόσο στην άρδευση, όσο και στη βιομηχανία. «Πρόκειται για μια υποδομή, στην οποία δεν έχουμε φθάσει εκεί που έχουν φθάσει οι άλλες χώρες», επεσήμανε, προτού παραπέμψει στο παράδειγμα του Ηρακλείου, όπου η εταιρεία προχωρά στην αξιοποίηση του νερού από τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης, με στόχο την άρδευση 30.000 στρεμμάτων γης. Μάλιστα, ανέφερε ότι το κόστος του επαναχρησιμοποιούμενου νερού είναι αισθητά χαμηλότερο των 50 λεπτών ανά κυβικό. «Ο ιδιωτικός τομέας, πέρα από καινοτόμες λύσεις, θα μπορούσε να προσφέρει και υπηρεσίες, όπως η χρηματοδότηση και η τεχνική υποστήριξη», συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξαν πολλά έργα, τα οποία ναι μεν παραδόθηκαν, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ.

Στυλιανός Ηλιάδης : Αναγκαία η χρηματοδοτική στήριξη των τραπεζών

Στο ζήτημα της χρηματοδότησης αναφέρθηκε ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer στην Credia Bank, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «θέλουμε να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο» στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας. «Είναι προφανής η πολύπλευρη αναγκαιότητα για τη χρηματοδοτική στήριξη των έργων», σημείωσε, μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι η πολιτεία πρέπει να εντάξει τη διαχείριση του νερού στις επενδυτικές δαπάνες ή στις επιλέξιμες δαπάνες. Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι τράπεζες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη σύμπραξη ιδιωτικού - δημόσιου τομέα. «Εμείς είμαστε στο ξεκίνημα της χρηματοδότησης των έργων ύδρευσης, παρακολουθούμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και θα ξεδιπλώσουμε τη στρατηγική μας», κατέληξε, προτού αναφερθεί και στη συνεργασία με το ΑΠΘ, η οποία αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών στη διαχείριση του νερού.

Γεώργιος Χατζηνικολάου : «Χρειάζεται καλύτερη ικανότητα διαχείρισης»

Τέλος, εκ μέρους της Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες, ο Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής Συμβούλων Περιβάλλοντος, Γεώργιος Χατζηνικολάου, έθεσε το εξής ερώτημα: Φταίει η κλιματική αλλαγή ή η διαχείριση του νερού για τη λειψυδρία; Επικαλούμενος τα διαθέσιμα στοιχεία, εξήγησε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 8,8 δισ.κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 40% έως 60%, το οποίο αφορά το λεγόμενο μη τιμολογούμενο νερό. Πρόκειται, όπως διευκρίνισε, για νερό που α) χάνεται από το δίκτυο, β) είναι προϊόν υδροκλοπής) και γ) αφορά άλλες χρήσεις, όπως είναι η κατάσβεση πυρκαγιών. Υπ’ αυτό το πρίσμα, επεσήμανε την ανάγκη όχι μόνο για καλύτερες υποδομές, αλλά και για καλύτερη ικανότητα διαχείρισης. «Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα που παραδόξως υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχει η ικανότητα», σχολίασε.