Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα

Η συμφωνία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για τη δημιουργία της ATLANTIC - SEE LNG TRADE, την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (LNG) και την πώλησή του στο εξωτερικό, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα και αποτελεί καρπό των μεγάλων ευκαιριών που έφερε στη χώρα η γεωπολιτική της θέση και οι διεθνείς ανακατατάξεις στην αγορά ενέργειας, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο ΟΤ Forum.

Αναφερόμενος στην αμερικανική επιλογή της χρήσης της Ελλάδας ως κόμβου για τη μεταφορά και διανομή LNG στον νέο κάθετο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι από εθνικής σκοπιάς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών και πρόσθεσε ότι δημιούργησε μία μοναδική ευκαιρία την οποία αξιοποίησε άμεσα και αποφασιστικά η Ελληνική Κυβέρνηση. Ενώ συμπλήρωσε ότι εφεξής η Ελλάδα θα έχει μία ξεχωριστή θέση στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, διότι θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη, κάτι που προσδίδει μεγάλη πολιτική και οικονομική αξία στη χώρα μας.

Στρατηγική και συμβολή στην οικονομία

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η συμφωνία για τη δημιουργία της ATLANTIC - SEE LNG TRADE (όπως και η πρόσφατη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου AKTOR για επέκταση σε νέους τομείς με προοπτική και για διαφοροποίηση του μείγματος των εσόδων, ώστε να θωρακιστεί από τις ιστορικά παρατηρούμενες διακυμάνσεις της κατασκευαστικής αγοράς.

Και χαρακτήρισε την αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας την καλύτερη ευκαιρία που έχει εμφανιστεί στον κλάδο της ενέργειας, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το υφιστάμενο σχέδιο του Ομίλου AKTOR για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και θα συμβάλει στην υπέρβαση των προσδοκιών του για το μέλλον.

Ακόμη, παρατήρησε ότι ο Όμιλος AKTOR αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, οι οποίες δεν ήταν καθόλου αυτονόητες λίγα χρόνια πριν και μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Επίσης, ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως κόμβος μεταφοράς και διανομής LNG στην Ευρώπη, ο κλάδος της ενέργειας θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στη χώρα μας, συμβάλλοντας θετικά στην οικονομία της και στην ανάπτυξη του ΑΕΠ.

Credia Bank και HSBC Μάλτας

Αναφερόμενος στην Credia Bank, υπό την ιδιότητα του μετόχου της Thrivest Holdings, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι με την εξαγορά της HSBC Μάλτας, η Τράπεζα αλλάζει το ευρύτερο διεθνές προφίλ της. Και τόνισε ότι αποτελεί μία πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα με καθαρά κεφάλαια, χωρίς αναβαλλόμενο φόρο και ότι αυτό συνιστά αποτέλεσμα των αλλαγών στην ιδιωτική οικονομία της χώρας και της συμβολής της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Τράπεζας της Ελλάδος και των ιδιωτών μετόχων στη δημιουργία ενός υγιούς 5ου τραπεζικού πυλώνα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την εξαγορά της HSBC Μάλτας αντίστοιχης αξίας με εκείνη του LNG για τον Όμιλο AKTOR, καθώς προσφέρει με ένα εύλογο τίμημα τη δυνατότητα στην Credia Bank να πολλαπλασιάσει τα μεγέθη της και να διεκδικήσει ακόμα καλύτερα μεγέθη στην αγορά, έπειτα και από την οργανική κερδοφορία που έχει επιτύχει η διοίκηση της κυρίας Ελένης Βρεττού.

Ανάληψη ρίσκου με στόχο την αξία

Παράλληλα, τόνισε ότι η μετοχική ομάδα της Thrivest Holdings και της Winex Investments αξιολογεί όλες τις ευκαιρίες της αγοράς και δεν διστάζει να πάρει ρίσκο εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις για ασφάλεια, κερδοφορία, ανάπτυξη και παραγωγή αξίας για τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο, όπως έδειξε τόσο η περίπτωση του Ομίλου AKTOR όσο και της Credia Bank. Και επισήμανε για την τελευταία ότι η αύξηση των μεγεθών της θα της προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες στην ελληνική αγορά και στην εκπλήρωση του στόχου της για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σχολίασε και την ευρύτερη οικονομική επικαιρότητα, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει επιτύχει ένα μικρό οικονομικό θαύμα, καθώς ολοκλήρωσε την αναδίπλωση από τα χρόνια της κρίσης και πέτυχε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η οποία με τη σειρά της έφερε εξελίξεις όπως εκείνη της χρήσης της Ελλάδας ως κόμβου για το αμερικανικό LNG και όχι μόνο.