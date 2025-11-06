Η SKY express βραβεύτηκε ως η «Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς» στην Ευρώπη από τη ERA

«Αεροπορική Εταιρεία της χρονιάς - Airline of the Year» στην Ευρώπη αναδείχθηκε η SKY express λαμβάνοντας την υψηλότερη διάκριση της European Regions Airline Association (ERA).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αερομεταφορέα, «πρόκειται για κορυφαία αναγνώριση, που επιβεβαιώνει την εξαιρετική πορεία ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας, η οποία στηρίζεται σε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, συνεχή διεύρυνση της συνδεσιμότητας, καινοτομία στις επιχειρησιακές λειτουργίες και συνεπή προσήλωση στη βιωσιμότητα».

Επιπλέον, η εταιρεία διακρίθηκε και με το βραβείο «Καλύτερης Περιφερειακής Συνδεσιμότητας» (Regional Connectivity Airline), για τη συμβολή της στη διασύνδεση των τοπικών κοινωνιών της Ελλάδας με την Ευρώπη, παραμένοντας συνεπής στον στόχο της να ενώνει ακόμη περισσότερους προορισμούς και ανθρώπους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Εστορίλ της Πορτογαλίας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ηγετικές προσωπικότητες του κλάδου και εκπρόσωποι αεροπορικών θεσμών. Από τη SKY express παρευρέθηκαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Ιωάννης Γρύλος, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο «Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς» μαζί με ομάδα στελεχών της.

«Η διπλή βράβευση ενισχύει τη θέση της SKY express ως κορυφαίο παίκτη στον ανταγωνιστικό κλάδο των αερομεταφορών, με συνεχείς επενδύσεις σε αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και κινητήρες αιχμής. Η εταιρεία διαθέτει τον νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα και έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη. Παράλληλα, η SKY express διατηρεί ένα συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο προορισμών που συνδέει την Ελλάδα με τον υπόλοιπο κόσμο, θέτοντας πάντα τον επιβάτη στο επίκεντρο και προσφέροντας αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία που συνδυάζει ασφάλεια, καινοτομία και άνεση», αναφέρεται στην ανακοίνωση .

Ο ιδιοκτήτης της SKY express, Ιωάννης Γρύλος δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ERA και την κριτική επιτροπή για την ανάδειξη μας ως Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς 2025. Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης όλων των ανθρώπων της SKY. Το βραβείο αυτό ανήκει πρωτίστως σε αυτούς, που δεν σταματούν να εργάζονται με πάθος και πίστη στο όραμά μας. Με υγιείς οικονομικές βάσεις, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συνεχείς επενδύσεις, η SKY express ενδυναμώνει την διεθνή παρουσία της αλλά και τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη».

Η Montserrat Barriga, γενική διευθύντρια της ERA, δήλωσε: «Η διπλή βράβευση της SKY express αποτελεί ένα πραγματικά εξαιρετικό επίτευγμα. Η εταιρεία έχει διακριθεί σε τομείς όπως η επιχειρησιακή απόδοση, η ανάπτυξη του δικτύου και η βιωσιμότητα, ενώ έχει ενσωματώσει μια κουλτούρα που δίνει αξία τόσο στους ανθρώπους της όσο και στις κοινότητες που εξυπηρετεί. Από την επέκταση του δικτύου της έως την υποστήριξη πρωτοβουλιών στην εκπαίδευση, την υγεία και τη βιωσιμότητα, η SKY express αποδεικνύει τον εντυπωσιακό αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια περιφερειακή αεροπορική εταιρεία. Η αφοσίωσή τους στη σύνδεση των κοινοτήτων, την καλλιέργεια ταλέντων και την παροχή επιχειρησιακής αριστείας θέτει υψηλά πρότυπα για τον κλάδο και αποτελεί αιτία για εορτασμό».