Επιτροπή Ανταγωνισμού: Σε δημόσια διαβούλευση η κλαδική έρευνα για τη ακτοπλοΐα

Ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, η δημόσια διαβούλευση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον στρατηγικής σημασίας τομέα της ακτοπλοΐας . Στόχος της κλαδικής έρευνας είναι η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς, η ανάδειξη προκλήσεων και η ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Η δημόσια τηλε-διαβούλευση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, και φορέων χρηστών της ακτοπλοϊκής υπηρεσίας και ακαδημαϊκών αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της προβληματικής και αποτελεί απτό παράδειγμα της εξωστρέφειας της ΕΑ. Το αναλυτικό πρόγραμμα της τηλε-διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ .

Κοινός τόπος όλων των ομιλητών είναι ότι η ακτοπλοΐα αποτελεί ζωτικής σημασίας υπηρεσία για τη χώρα μας, καθώς διασφαλίζει τη συνδεσιμότητα των νησιών, υποστηρίζει τον τουρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ και την απασχόληση.

Βασικά θέματα συζήτησης ήταν η ανάγκη συστημικής προσέγγισης της ακτοπλοΐας και η σύνδεσή της με τις λιμενικές υποδομές και το ευρύτερο σύστημα μεταφορών, η έντονη εποχικότητα και η διαφορετική ελαστικότητα ως προς την τιμή της υπηρεσίας ανάλογα με τις ομάδες καταναλωτών και τις ανάγκες μεταφοράς που εξυπηρετεί, ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς, η σημασία της ηλικίας του στόλου, τα εμπόδια εισόδου για νέους παρόχους και η σημασία της χρηματοδότησης της ακτοπλοΐας, η λειτουργία του συστήματος ελεύθερης δρομολόγησης και των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η λειτουργία του ΣΑΣ, η σημασία του εποπτικού εξορθολογισμού, του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της αξιοποίησης δεδομένων για το σωστό σχεδιασμό του ακτοπλοϊκού δικτύου.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατείνει την προθεσμία υποβολής υπομνημάτων επί της ενδιάμεσης έκθεσης μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η Ενδιάμεση Έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Η συζήτηση μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και είναι διαθέσιμη εδώ καθώς και στο κανάλι της ΕΑ στο YouTube εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλαδική έρευνα στην ακτοπλοΐα είναι διαθέσιμες εδώ.