BriQ Properties: Στα 2,83 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από το scrip dividend

Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την ίδια ημερομηνία με την πληρωμή του μερίσματος, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

BriQ Properties: Στα 2,83 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από το scrip dividend

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 15:46

Η BriQ PROPERTIES ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025:

1. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.04.2025 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 24.09.2025, η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα ισούται με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP - Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών που προηγούνται της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από την 31.10.2025 έως και την 06.11.2025, μειωμένης κατά ποσοστό 2%, στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, και με βάση τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής της Εταιρείας από την 31.10.2025 έως και την 06.11.2025, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών με την από 06.11.2025 βεβαίωση του η Τιμή Διάθεσης ανέρχεται σε 2,830 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

3. Το Δικαίωμα Επιλογής θα ασκείται καθ’ όλη της διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από την 07.11.2025 έως και την 20.11.2025, μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας).

4. Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2025, η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 27.11.2025.

 

