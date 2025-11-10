H Eurobank χορηγός στην τελετή απονομή του «Βραβείου Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»

Η Eurobank στήριξε για έκτη διαδοχική χρονιά την Τελετή Απονομής του διεθνούς κύρους ευρωπαϊκού «Βραβείου Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», που απονέμεται από το Ίδρυμα Θεοφανώ. Η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Την Τελετή τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ο οποίος πραγματοποίησε την απονομή του Βραβείου.

Το φετινό Βραβείο απονεμήθηκε στον οργανισμό Europa Nostra, που σημαίνει «Η δική μας Ευρώπη», αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση και υπεράσπιση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Με δράση που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες και παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, στόχος του οργανισμού είναι να δώσει φωνή σε ένα διαρκώς αυξανόμενο κίνημα πολιτών υπέρ της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα από συνεκτικές δράσεις που αναδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη της προστασίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς για την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, η Europa Nostra ενώνει πολίτες και ειδικούς, απευθυνόμενη σε φορείς χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης - τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό - ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO και άλλους διεθνείς φορείς, με στόχο τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των κοινών αξιών της.

Κατά τη διάρκεια της Τελετής, σύντομες ομιλίες απηύθυναν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, κ. Σταύρος Ανδρεάδης και ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, Επίτιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και π. Πρωθυπουργός του Βελγίου, κ. Herman Count Van Rompuy.

Με αφορμή τη βράβευση, η Πρόεδρος της Europa Nostra και διεθνούς φήμης μέτζο σοπράνο, κα Cecilia Bartoli, τόνισε πως το βραβείο αυτό αποτελεί τιμή και ευθύνη για τον οργανισμό, ενισχύοντας τη δέσμευση για ενότητα μέσα από την ποικιλομορφία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Europa Nostra, καθηγητής Δρ. Hermann Parzinger, που παρέλαβε το Βραβείο από κοινού με τη Γενική Γραμματέα του Οργανισμού, κα Sneška Quaedvlieg-Mihailović, ανέδειξε τη σημασία της κοινής κληρονομιάς για την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας. H κα Quaedvlieg-Mihailović υπενθύμισε το μότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα μέσα από την ποικιλομορφία» (in varietate concordia) επισημαίνοντας ότι η Europa Nostra υπηρετεί με συνέπεια τις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής ενότητας τιμώντας τον πλούτο της κοινής μας κληρονομιάς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε: «Η απονομή του φετινού βραβείου στη Europa Nostra αναδεικνύει τον θεμελιώδη ρόλο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς εν μέσω διεθνών αναταράξεων και γεωπολιτικών εντάσεων. Μας υπενθυμίζει την ανάγκη να στραφούμε εκ νέου στις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες, που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της συλλογικής μας πορείας. Η ευρωπαϊκή μας κληρονομιά δεν περιορίζεται στην ανάμνηση του χθες - είναι ζωντανή πηγή έμπνευσης που προάγει τη δημοκρατία και την ειρήνη και νοηματοδοτεί ένα βιώσιμο αύριο. Είναι η αφετηρία που ενώνει το τοπικό και το εθνικό σε μία συνεκτική ευρωπαϊκή ταυτότητα, στη δική μας Europa Nostra. Είναι ευθύνη και προνόμιο όλων μας να διαφυλάσσουμε αυτόν τον ανεκτίμητο πολιτιστικό πλούτο που μας καθοδηγεί προς ένα μέλλον πιο ανοιχτό, δίκαιο και δημιουργικό.».

Την Τελετή Απονομής του Βραβείου τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής, επιχειρηματικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας και της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η π. Πρόεδρος της Φιλανδίας, κα Tarja Halonen, Sir Ivan Rogers και η π. Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, κα Maria Luisa Poncela, ο Υφυπουργός Εσωτερικός, Τομέα Μακεδονίας-Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κα Αθηνά Αηδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Άννα Ευθυμίου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και π. Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Άννα Διαμαντοπούλου. Η Eurobank εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Φωκίωνα Καραβία, συνοδευόμενο από τους κ.κ. Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Βασιλείου, Γενικό Διευθυντή, Ανδρέα Χασάπη, και Βοηθό Γενικό Διευθυντή, Απόστολο Ανθρακίδη.

Η Τελετή, την οποία παρουσίασε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, κ. Απόστολος Μαγγηριάδης, ολοκληρώθηκε με ένα μουσικό αφιέρωμα επτά συνθετών από ισάριθμες χώρες, το οποίο ερμήνευσαν δεκαέξι μουσικοί από εννέα ευρωπαϊκά κράτη, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Διευθυντή της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Marshall Marcus. Το μουσικό πρόγραμμα πλαισιώθηκε από εικόνες και σύμβολα που ανέδειξαν τη Ροτόντα και στοιχεία διαφορετικών ευρωπαϊκών πολιτισμών τιμώντας το έργο και τις αξίες που πρεσβεύει η Europa Nostra και αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το «Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», θεσμός του Ιδρύματος Θεοφανώ που ιδρύθηκε το 2019, απονέμεται από το 2020 σε προσωπικότητες και οργανισμούς που προάγουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την παιδεία και την ενότητα. Πέρυσι, τιμήθηκαν τα Special Olympics, ενώ στους προηγούμενους βραβευθέντες περιλαμβάνονται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ursula von der Leyen, για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS (2020), οι επιστήμονες Δρ. Uğur Şahin και Δρ. Özlem Türeci για την ανάπτυξη του πρώτου εμβολίου κατά της Covid-19 (2021), ο μαέστρος κ. Daniel Barenboim για τη συμβολή του στον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της Τέχνης (2022), και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στο πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Antonio Guterres, για τη συνεισφορά του στην παγκόσμια ειρήνη και διεθνή συνεργασία (2023).

Η Eurobank συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, την παιδεία και την ευρωπαϊκή ταυτότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και δημιουργικού μέλλοντος._