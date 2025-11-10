Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη νέα πρόταση του Euronext για το ΧΑ

Την έγκρισή της έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αναθεωρημένη πρόταση της Euronext για την απόκτηση του ελάχιστου ποσοστού της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, μια αναθεώρηση την οποία πρώτο είχε κάνει γνωστή το Euro2day.gr με αποκλειστικό δημοσίευμα.

Υπενθυμίζεται, ότι η Euronext μείωσε το ελάχιστο ποσοστό απόκτησης των μετοχών της ΕΧΑΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία της εξαγοράς στο 50% συν μία μετοχή, από το 67% της αρχικής πρότασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιτροπής έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1068η/10.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας "EURONEXT N.V." προς τους μετόχους της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", η οποία αφορά στη μείωση του ελάχιστου αριθμού μετοχών που πρέπει να προσφερθούν ώστε να ισχύσει η εν λόγω δημόσια πρόταση, από 38.759.500 μετοχές, σε 28.925.001 μετοχές της υπό εξαγοράς εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% πλέον μίας (1) μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3461/2006».

H ανακοίνωση της ΕΧΑΕ

1. Στις 7 Νοεμβρίου 2025 (η «Ημερομηνία Αναθεώρησης»), η Euronext ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος»), έχει υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») αίτηση αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης («η Δημόσια Πρόταση») που ο Προτείνων είχε υποβάλει στις 30 Ιουλίου 2025 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») με σκοπό να αποκτήσει το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη (η κάθε μία, «Μετοχή ΑΤΗΕΧ»), εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η EURONEXT και τα «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχ. (ε) του Νόμου) με την Euronext, δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

2. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν σε 50% πλέον μίας (1) Μετοχής της ATHEX επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή (ο «Μειωμένος Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»).

3. Στις 10 Noεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου.

4. Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «Περίοδος Αποδοχής»).

5. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Δημόσιας Πρότασης που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο που εγκρίθηκε από την ΕΚ στις 3 Οκτωβρίου 2025 και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το Νόμο (το “Πληροφοριακό Δελτίο”) παραμένουν αμετάβλητοι.