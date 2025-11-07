Euronext: Ρίχνει τον πήχη στη Δημόσια Προσφορά για ΕΧΑΕ

Θα ρίξει σήμερα τον πήχη της Δημόσιας Προσφοράς για την ΕΧΑΕ το Euronext (φωτ. ο CEO Στεφάν Μπουνιά), σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr.

Συγκεκριμένα, αναμένεται ανακοίνωση με την οποία θα γίνεται γνωστό ότι το ποσοστό που ζητά κατεβαίνει από το 67% και, κατά τις ίδιες πηγές, θα κινηθεί πέριξ του 50%.

Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί σειρά επόμενων κινήσεων. Θα πρέπει να συνεδριάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο, προκειμένου να εγκρίνει την αλλαγή στη Δημόσια Προσφορά.

Εν συνεχεία, θα πρέπει να αναμένεται τοποθέτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑE, το οποίο θα κληθεί να αποφανθεί επί των νέων όρων που τίθενται.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες ακουγόταν έντονα ότι η Euronext επρόκειτο να ανακοινώσει παράταση της περιόδου αποδοχής, σενάριο το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες απορρίφθηκε.

Εν τω μεταξύ πάντως συνεχίζεται ακάθεκτη η επιχείρηση πειθούς των μετόχων της ΕΧAΕ. Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, το Euronext έσπευσε να σημειώσει ότι «οι μέτοχοι του ομίλου ATHEX έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια ηγέτιδα ευρωπαϊκή εταιρεία με υψηλή ρευστότητα. Εάν οι μέτοχοι του ομίλου ATHEX προτιμούν να λάβουν μετρητά, οι μετοχές της Euronext, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα, μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν στην αγορά. Οι μετοχές της Euronext είναι σαράντα δύο φορές πιο ρευστοποιήσιμες από τις αντίστοιχες του Ομίλου ATHEX, διευκολύνοντας την αποτελεσματική ρευστοποίησή τους».

Να σημειωθεί ότι το γ’ τρίμηνο του 2025 αποτέλεσε το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης εσόδων για τη Euronext, με αύξηση κατά 10,6% σε ετήσια βάση, στα €438,1 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA σημείωσαν άνοδο 12,6% σε ετήσια βάση, προσεγγίζοντας τα €280 εκατ.