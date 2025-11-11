#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Υπερταμείο: Επεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Σάνη Κασσάνδρας»

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και εκ μέρους της Σάνη ο Ανώτερος Διευθυντής Εξαγορών & Επενδύσεων Λάμπης Παχυγιαννάκης.

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 10:45

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «Σάνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως και Τουρισμού» για την αξιοποίηση του ακινήτου «Σάνη Κασσάνδρας» (Βόρειο Τμήμα), συνολικής έκτασης 642.280,42 τ.μ., στην περιοχή Σάνη, Δήμου Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η εταιρεία είχε ανακηρυχθεί πλειοδότρια τον περασμένο Ιούνιο, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 4 εκατ. ευρώ, σε διαγωνισμό που διενήργησε το Υπερταμείο. Η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε σε μία φάση και το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβλήθηκε εφάπαξ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και εκ μέρους της εταιρείας ο Ανώτερος Διευθυντής Εξαγορών & Επενδύσεων της «Σάνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως και Τουρισμού», Λάμπης Παχυγιαννάκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, η Διευθύντρια του ελληνικού Νομικού Τμήματος του Ομίλου, Ελεάννα Καρβούνη, καθώς και οι νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας, Θεολόγος Μίντζας, και Βάλια Αναστασοπούλου.

Το ακίνητο συνολικής επιφάνειας 642.280,42 τ.μ., το οποίο αποτελεί το αυτοτελές, βόρειο τμήμα της έκτασης συνολικής επιφάνειας 915.099,72 τ.μ., βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, με σημαντικό περιβαλλοντολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Η έκταση βρίσκεται στη θέση «Μετόχι Σταυρονικήτα», στην περιοχή Σάνη, εκτός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιοχή που συνιστά το «Αγρόκτημα Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας».

Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, οι χρήσεις του ακινήτου περιορίζονται από ειδικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, καθώς βρίσκεται σε Περιοχή Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων και στο σύνολο του εντός ζώνης Υψηλής Γεωργικής Παραγωγικότητας.

