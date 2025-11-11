Lab to Market: Πρόγραμμα για ενδυνάμωση της νέα γενιάς επιστημόνων-επιχειρηματιών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας πρωτοβουλίας Lab to Market: Bridging Innovation and Entrepreneurship" σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στις εγκαταστήσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Το Lab to Market είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, το οποίο συνδιοργανώνεται από το ΕΜΠ, το Columbia University, την Endeavor Greece και το Hellenic Institute for Advanced Studies (HIAS), με την ευγενή υποστήριξη του Blavatnik Family Foundation.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΕΜΠ, με προτεραιότητα σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε νέους ερευνητές (post-docs). Στόχος του είναι να ενδυναμώσει τη νέα γενιά επιστημόνων-επιχειρηματιών της Ελλάδας, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην έρευνα και την αγορά.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες, Επίσης, θα έχουν πρόσβαση σε εκδηλώσεις δικτύωσης με τη βιομηχανία και επαγγελματίες του κλάδου.

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ενέργεια και η Βιωσιμότητα. Ωστόσο, θα ληφθούν υπόψη και προτάσεις από άλλους θεματικούς τομείς.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ομάδες 2–4 ατόμων. Παρόλα αυτά εξαιρετικές μεμονωμένες αιτήσεις θα εξεταστούν, και εφόσον γίνουν δεκτές, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σχηματίσουν ή να ενταχθούν σε ομάδες με βάση κοινά ενδιαφέροντα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων στους διακριθέντες συμμετέχοντες θα προσφερθεί ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να παρουσιάσουν το έργο τους και να συνδεθούν με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας.