Helleniq Energy: Συγκρίσιμα EBITDA 365 εκατ. στο Q3

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ' Τριμήνου 2025, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη (για το τρίμηνο) EBITDA να διαμορφώνονται στα €365 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €186 εκατ.

Oι πωλήσεις προϊόντων διύλισης κατά το Γ’ Τρίμηνο 2025 διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η σημαντική βελτίωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, στο υψηλότερο των τελευταίων δύο ετών, σε συνδυασμό με την καλή λειτουργική απόδοση, οδήγησαν σε ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, οι βελτιωμένες επιδόσεις της Εμπορίας, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, ενίσχυσαν τη συνεισφορά του κλάδου στο μέγιστο επίπεδο όλων των εποχών. Ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία του Εννεαμήνου ξεπέρασε αυτή της αντίστοιχης περιόδου του 2024, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε €766 εκατ., παρά το πιο αδύναμο Α’ Εξάμηνο.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη στο Γ’ Τρίμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €149 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και της αντίστοιχης ζημιάς στην αποτίμηση αποθεμάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα Εννεαμήνου και τις προοπτικές για το σύνολο του έτους 2025, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους €0,20 ανά μετοχή προς τους μετόχους.

Κύριες εξελίξεις - Υλοποίηση Στρατηγικής

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής παραμένει η εξέλιξη και η ανάπτυξη του Ομίλου στους δύο πυλώνες που περιγράφει το Vision 2025, αλλά και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρηματικών μας μονάδων. Με γνώμονα τη ρεαλιστική και ισορροπημένη ενεργειακή μετάβαση, η έμφαση δίνεται, αφενός, στη συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Downstream και στην ενίσχυση της παρουσίας στο εξωτερικό και, αφετέρου, στην αποδοτική ανάπτυξη στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Παράλληλα, ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο των παραχωρήσεων στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Στον κλάδο της Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, ο Όμιλος επικεντρώνεται στην υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία και την εξοικονόμηση ενέργειας, εξετάζοντας παράλληλα επενδύσεις υψηλής απόδοσης στις παραγωγικές μονάδες. Πρόσφατα προχώρησε στην αναδιαμόρφωση του μοντέλου διεθνών δραστηριοτήτων Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρελαιοειδών, προσβλέποντας στην περαιτέρω αξιοποίηση της ισχυρής παρουσίας στη Μεσόγειο και τις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο με έντονες εξελίξεις, κυρίως λόγω γεωπολιτικών αλλά και αλλαγών σε θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Στον κλάδο της Εμπορίας, οι επενδύσεις και οι ενέργειες λειτουργικού και εμπορικού μετασχηματισμού των προηγούμενων ετών αποδίδουν καρπούς, οδηγώντας σε διαχρονικά υψηλές επιδόσεις, τόσο στην Εγχώρια όσο και στη Διεθνή Εμπορία. Η στρατηγική επικεντρώνεται στη βέλτιστη εξυπηρέτηση και αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, με βελτίωση του προϊοντικού μείγματος, στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων στην Ελλάδα, καθώς και στη στοχευμένη επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων για μεταφορά πετρελαιοειδών μετά από 13 χρόνια, θα δώσει αυξημένη προσβασιμότητα προς τη χώρα της Βόρειας Μακεδονίας και τις γύρω αγορές, καθιστώντας ακόμα πιο ουσιαστική τη σημασία της Ελλάδας ως περιφερειακό σημείο αναφοράς στα ενεργειακά δρώμενα.

Στον κλάδο των ΑΠΕ, έργα συνολικής ισχύος 506 MW βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ αναπτύσσεται χαρτοφυλάκιο ώριμων έργων 616 MW στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 350 MW στην Ελλάδα. Στόχος είναι η επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5 GW έως το 2028. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενισχύει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τόσο γεωγραφικά, με παρουσία σε 5 χώρες, όσο και τεχνολογικά, με ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Στις 15 Ιουλίου 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της πρώην ELPEDISON, ενώ την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε επίσημα η νέα εταιρική ταυτότητα της εταιρείας ως Enerwave, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική πορεία μετασχηματισμού της. Στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής, η Enerwave θα προχωρήσει σε ανασχεδιασμό τής εμπορικής της πολιτικής με νέα προϊόντα, σε βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες, αλλά και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε συνδυασμό με την παρουσία μας στις ΑΠΕ, δημιουργείται ένα πλήρως καθετοποιημένο σχήμα παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο ύψους €1 δισ. και ουσιαστική συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Στον κλάδο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, η HELLENiQ Upstream Holdings επεκτείνει τη δραστηριότητά της, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο ερευνητικών παραχωρήσεων, με παρουσία σε όλες τις υπό διερεύνηση θαλάσσιες περιοχές της Νότιας και Δυτικής Ελλάδας. Τον Οκτώβριο, η κοινοπραξία της HELLENiQ Upstream Holdings με τη Chevron αναδείχθηκε ως επιλεχθέν επιχειρηματικό σχήμα για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων σε τέσσερις νέες υπεράκτιες περιοχές στην Ελλάδα. Παράλληλα, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της HELLENiQ ENERGY, της Energean και της ExxonMobil, για την είσοδο της τελευταίας με πλειοψηφικό ποσοστό στην παραχώρηση του Block 2, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Η HELLENiQ ENERGY θα διατηρήσει ποσοστό συμμετοχής 10%. Η κοινοπραξία προγραμματίζει να προβεί σε ερευνητική γεώτρηση εντός του 2027, σηματοδοτώντας το επόμενο σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Ισχυρά διεθνή περιθώρια διύλισης με ταυτόχρονη υποχώρηση τιμών αργού πετρελαίου – Χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλότερες τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Οι τιμές αργού πετρελαίου (Brent) το Γ’ Τρίμηνο 2025 συνέχισαν την πτωτική τους πορεία για ένα ακόμα τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα $69/βαρέλι, 14% χαμηλότερα κατά μέσο όρο σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2024, ενώ η ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στα 1,17 έναντι 1,10.

Παράλληλα, οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν χαμηλότερες μεσοσταθμικά κατά 7% και 30% αντίστοιχα, σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2024. Αντίθετα, οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα €73 ανά τόνο, 7% υψηλότερα από πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου 2025, τα σχετικά χαμηλά αποθέματα πετρελαιοειδών, σε συνδυασμό με απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας σε μονάδες διύλισης, συνετέλεσαν στην ενίσχυση των περιθωρίων ντίζελ και βενζίνης, που αποτελούν τα βασικά προϊόντα των μονάδων του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια διύλισης αυξήθηκαν σημαντικά, με το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας να διαμορφώνεται το Γ’ Τρίμηνο 2025 κατά μέσο όρο στα $8,5/βαρέλι (Γ’ τρίμηνο 2024: $3,1/βαρέλι).

Αυξημένη ζήτηση καυσίμων σε όλες τις αγορές

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά ανήλθε σε 1,7 εκατ. τόνους το Γ’ Τρίμηνο 2025, υψηλότερα κατά 0,5% ετησίως, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να βελτιώνεται κατά 1,1% σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2024. Η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα αυξήθηκε κατά 7%, ενώ για τα καύσιμα ναυτιλίας κατά 5%, με σημαντική αύξηση της ζήτησης για ναυτιλιακό ντίζελ λόγω των νέων προδιαγραφών περιεκτικότητας σε θείο που ίσχυσαν από την 1η Μαΐου 2025 στη Μεσόγειο.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το Γ’ Τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €479 εκατ., κυρίως λόγω της κερδοφορίας και των μειωμένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της εξαγοράς της Enerwave, ανήλθαν σε €300 εκατ., ενώ στο σύνολο του Εννεαμήνου σε €523 εκατ., σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα €2,5 δισ., ενώ εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (project finance), διαμορφώθηκε σε €2,1 δισ.. Παράλληλα, το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού υποχώρησε κατά 10% ετησίως, λόγω της μείωσης των επιτοκίων βάσης και των περιθωρίων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Ένα πολύ καλό Γ’ Τρίμηνο που φέρνει την κερδοφορία για το 9μηνο σε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €766 εκατ.., αποτέλεσμα που αντανακλά πρωτίστως το καλό περιβάλλον διύλισης, τη συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτίωσης και την εξωστρέφεια. Στο τρίμηνο αυτό, για πρώτη φορά από το 2007, ενσωματώνεται πλήρως και η δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και ΦΑ, μετά την εξαγορά του 100% της ELPEDISON, η οποία χθες παρουσίασε και τη νέα της εταιρική ταυτότητα.

Βάζοντας σαν σημαντικό στόχο την αύξηση των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό, βελτιώνουμε όχι μόνο την οικονομική απόδοση της Εταιρείας, αλλά και την αξιοποίηση του δυναμικού μας στην Ελλάδα σε εγκαταστάσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο, δημιουργώντας και άλλα συμπληρωματικά οφέλη στην οικονομία.

Οι επενδύσεις μας γίνονται με όραμα, αλλά και τον απαραίτητο ρεαλισμό και σύνεση, ώστε να αποφύγουμε την έκθεση σε κινδύνους αλλαγής τεχνολογίας ή τάσεων της αγοράς, με σημείο αναφοράς το VISION 2025.

Οι επιδόσεις αυτές σε συνδυασμό με τις προοπτικές για το σύνολο του έτους επιτρέπουν τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους €0,20 ανά μετοχή στους μετόχους.

Πέρα από τις πιο πάνω δραστηριότητες, σημαντικές εξελίξεις είχαμε και στον κλάδο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων: την πρόσφατη συμφωνία με τις ExxonMobil και Energean για την επιτάχυνση των ερευνητικών εργασιών στο Block 2, καθώς και την ανακήρυξη της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY ως αναδόχου για τις νέες παραχωρήσεις σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Τα πιο πάνω είναι αποτέλεσμα δουλειάς πολλών συναδέλφων που επικεντρώνονται σε ένα όραμα που φέρνει την Εταιρεία ακόμα πιο μπροστά στην υπό διαμόρφωση νέα ενεργειακή αγορά.»

* Τα αναλυτικά αποτελέσματα της Helleniq Energy, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".