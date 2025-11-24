Ολοκληρώθηκε η εξυγίανση του ομίλου Σφακιανάκη

Απαιτήθηκαν περίπου τρία χρόνια, από τη στιγμή που η Saturn, εταιρεία ειδικού σκοπού, συνδεδεμένη με τη Fortress, ξεκίνησε να αγοράζει, σε discount έναντι της ονομαστικής αξίας, απαιτήσεις από το ομολογιακό δάνειο της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η εξυγίανση του ομίλου ολοκληρώθηκε και τυπικά, με τη Σφακιανάκης να συνάπτει νέο ομολογιακό δάνειο 90 εκατ. ευρώ με τις Optima και Crediabank.

Χρονοβόρος αποδείχθηκε η διαπραγμάτευση αγοράς των δανειακών απαιτήσεων της Σφακιανάκης από τη Fortress (σ.σ. μέσω Saturn) καθώς απαιτήθηκε περίπου μια διετία προκειμένου να ολοκληρωθεί. Η αρχή έγινε με την πώληση δανείων που κατείχε ο μεγαλύτερος ομολογιούχος Alpha Bank και ακολούθησε η πώληση ομολογιών της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ από την Πειραιώς.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Saturn απόκτησε και τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις, που κατείχε από το ίδιο ομολογιακό η τιτλοποίηση Cairo 3, ενώ κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της περσινής χρονιάς αγόρασε από την τιτλοποίηση Frontier II τις τελευταίες απαιτήσεις που απέρρεαν από το ομολογιακό έκδοσης 2018.

Τιμήματα για τις παραπάνω συναλλαγές δεν ανακοινώθηκαν, με την αγορά να εικάζει ότι διενεργήθηκε σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του 50% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συμφωνίες προβλέπουν καταβολή υπερτιμήματος υπό προϋποθέσεις (earn-out scheme).

Πράξη πρώτη, τροποποίηση του ομολογιακού δανείου

Τον Αύγουστο του 2024, η Saturn υπέγραψε με τη Σφακιανάκης σύμβαση τροποποίησης του ομολογιακού δανείου, με επέκταση διάρκειας, όρων αποπληρωμής και αλλαγή επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό. Ταυτόχρονα, υπογράφηκε παράταση των δανειακών συμβάσεων μεταξύ Saturn και των θυγατρικών της Σφακιανάκης, Ergotrak και Mirkat OOD.

Ως αποτέλεσμα της τροποποίησης, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός από σχεδόν 306 εκατ. ευρώ στις 31/12/2023 μειώθηκε σε 191,95 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 6 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στα βραχυπρόθεσμα δάνεια.

Λόγω της τροποποίησης δανειακών συμβάσεων, προέκυψε, βάσει του IFRS 9, κέρδος 117 εκατ. ευρώ (σ.σ. διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας παλαιού και νέου δανείου), το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης 2024, καθώς η αναχρηματοδότηση αξιολογήθηκε ως ουσιώδης τροποποίηση και οδήγησε σε αποαναγνώριση της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.

Τιτλοποίηση απαιτήσεων ως 140 εκατ. ευρώ με την JP Morgan

Τον περασμένο Ιούνιο, η Σφακιανάκης σύναψε με την JP Morgan συμφωνία τιτλοποίησης απαιτήσεων από συμβάσεις μακροχρόνιων μισθώσεων ως 140 εκατ. ευρώ, χωρίς αναγωγή σε άλλα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας. Χάρη στην τιτλοποίηση, η Σφακιανάκης αναχρηματοδότησε μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της.

Κοινοπρακτικό 90 εκατ. ευρώ από Optima, Crediabank

Τρεις μήνες μετά η Fortress αποεπενδύθηκε, καθώς στις 23 Σεπτεμβρίου η Σφακιανάκης υπέγραψε νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, ύψους ως 90 εκατ. ευρώ, διάρκειας 7 ετών, το οποίο κάλυψαν οι Optima Bank και Crediabank.

Ο συνδυασμός κοινοπρακτικού ομολογιακού και τιτλοποίησης απαιτήσεων επέτρεψε στη Σφακιανάκης να αποπληρώσει πρόωρα και ολοσχερώς τα δάνεια κυριότητας Fortress (Saturn). Έτσι, το private equity αποεπενδύθηκε καταγράφοντας αξιοσημείωτη απόδοση, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.

Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης ανήλθαν το 2024 σε 573,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,8% σε σχέση με το 2023. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 92,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 0,8%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα προ φόρων κέρδη εκτινάχθηκαν σε 146,9 εκατ. έναντι 40,0 εκατ. ευρώ το 2023, χάρη στην προαναφερθείσα εγγραφή κέρδους 117 εκατ. ευρώ από την αναδιάρθρωση δανεισμού.