Altomare: Τηρούμε απαρέγκλιτα όλους τους διεθνείς κανονισμούς

Η εταιρεία «ουδέποτε πραγματοποίησε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να συνδέεται με τις κατηγορίες ή να εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με τις αμερικανικές κυρώσεις», επισημαίνει.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 17:47

«Η Εταιρεία μας ενημερώθηκε σήμερα το πρωί ότι συμπεριελήφθη σε κατάλογο κυρώσεων της αμερικανικής υπηρεσίας OFAC» σημειώνει ανακοίνωση της ναυτιλιακής.

«Η Εταιρεία εκφράζει την πλήρη έκπληξη και απογοήτευσή της για τη συγκεκριμένη αναφορά, καθώς το διαχειριζόμενο πλοίο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα με βάση την ανακοίνωση των αρχών, όντας ναυλωμένο από φερέγγυους και αξιόπιστους ναυλωτές βρισκόταν στο λιμάνι της Μπάσρα στο Ιράκ σε διαδικασία φόρτωσης με τελικό προορισμό το λιμάνι εκφόρτωσης στο Παραντίπ, στην Ινδία.

Η Εταιρεία μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται και ουδέποτε πραγματοποίησε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να συνδέεται με τις κατηγορίες ή να εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με τις αμερικανικές κυρώσεις (sanctions). Καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας μας, τηρούμε απαρέγκλιτα όλους τους διεθνείς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών.

Η Εταιρεία μας μέσω των συμβούλων της έχει προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση της καταχώρησης στη λίστα των κυρώσεων, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας δηλώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διαφάνεια με όλες τις αρμόδιες αρχές».

