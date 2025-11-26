Νέα τουριστική επένδυση 45 εκατ. ευρώ στην Κρήτη

Στα σκαριά βρίσκεται το τρίτο τουριστικού χαρακτήρα project της εταιρείας «Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» στο χωριό Φόδελε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η νέα επένδυση της εταιρείας, η οποία διαθέτει δύο ακόμη ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό της, προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, προβλέπει την ανάπτυξη του «Fodele Hills», μιας ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών, στη θέση «Γιαλός ή Τελωνείο», στον Όρμο Φόδελε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναρτήθηκε προς διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του «Fodele Hills», το οποίο θα αναπτυχθεί πλησίον του «Fodele Beach & Water Park Holiday Resort», του ενός εκ των δύο ξενοδοχείων που έχει στο portfolio της η εταιρεία.

Η επένδυση

Το ξενοδοχείο «Fodele Hills», δυναμικότητας 168 δωματίων, θα κατασκευαστεί σε έκταση συνολικής επιφάνειας 50 περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού κτιρίου, ενός κτιρίου καταστήματος, ενός κτιρίου εστιατορίου/wellness και 38 κτιρίων στα οποία θα κατανέμονται 168 δωμάτια με 298 κλίνες. Επιπλέον, το πλάνο προβλέπει ότι θα κατασκευαστούν πισίνες κοινής και ιδιωτικής χρήσης.

Σημειωτέον ότι η υπό διαβούλευση ΜΠΕ αποτελεί μέρος της αναθεώρησης της άδειας του project, το οποίο ήδη από το 2021 έχει πάρει το «πράσινο φως» σε σχέση με την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότησή του, ωστόσο κάποιες τροποποιήσεις αναφορικά, για παράδειγμα, με τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου χρήζουν επιπλέον εγκρίσεων.

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα ενταχθεί στην υψηλότερη κατηγορία, εκείνη των 5 αστέρων, και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδέχεται να ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα κάποιου διεθνούς brand.

«Η κατασκευή και λειτουργία του νέου ξενοδοχείου αναμένεται να έχει ως επακόλουθο σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στην περιοχή καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη κυρίως του τριτογενούς τομέα, αλλά και δευτερευόντως του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, οι εργασίες κατασκευής θα διαρκέσουν περίπου 18 μήνες με την έναρξη τους να προγραμματίζεται αμέσως μετά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και των αναγκαίων αδειών, ώστε να το ξενοδοχείο να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Συγκεκριμένα, βάσει χρονοδιαγράμματος, το «Fodele Hills» θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2027.

Η λειτουργία του υπό ανέγερση ξενοδοχείου, το οποίο σχεδιάζεται έτσι ώστε να έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι εξάμηνη, από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Με βάση τη δυναμικότητα και την κατηγοριοποίηση της μονάδας στο «Fodele Hills» αναμένεται να απασχολεί 100 άτομα περίπου στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του.

«Η εν λόγω επένδυση αντανακλά τις ανάγκες και τη ζήτηση της αγοράς, όπως αυτές αποτυπώνονται με βάση τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς τουριστικής πραγματικότητας και τις επιταγές των tour operators που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας», επισημαίνεται στην ΜΠΕ του έργου, τη αρχιτεκτονική μελέτη και την εσωτερική διακόσμηση του οποίου έχει αναλάβει η εταιρεία Audo.

Η μαρίνα

Πέραν των υποδομών φιλοξενίας, η εταιρεία προβλέπεται να αναπτύξει και μία μαρίνα 50 θέσεων ελλιμενισμού στον Αδελιανό Κάμπο στο Ρέθυμνο. Το project έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων», της δράσης «Τουριστική ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) που υλοποιεί το υπουργείο Τουρισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εγκεκριμένος συνολικός προϋπολογισμός είναι στα 5,9 εκατ. ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης στο 86,13%, δημόσια δαπάνη στα 5,1 εκατ. ευρώ και ιδιωτική στα 825 χιλιάδες ευρώ.

Το συγκεκριμένο πλάνο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και των ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του τουριστικού λιμένα.

«Με την προτεινόμενη επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση τουριστικού λιμένα, με σκοπό να αποτελεί είτε, αθλητική υποδομή, υπό την έννοια ότι φιλοξενούν αθλητικά σωματεία είτε, πολυλειτουργική υποδομή υπό την έννοια ότι προσφέρουν περισσότερες της μιας υπηρεσίες , εξαιρουμένων των πάρκων αναψυχής και των ξενοδοχείων (π.χ. δραστηριότητες αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού)», αναφέρεται στην έγκριση της αίτησης ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Η μαρίνα θα ολοκληρωθεί το 2026, δεδομένου του «σφιχτού» χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας «Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» περιλαμβάνονται το all inclusive «Fodele Beach Resort», δυναμικότητας 400 δωματίων, και το adults only «The Syntopia Hotel», δυναμικότητας 127 δωματίων, που βρίσκεται επίσης στον Αδελιανό Κάμπο.