Energean: Στα 828 εκατ. δολάρια τα προσαρμοσμένα EBITDA το 3ο τρίμηνο

Στις 176 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου διαμορφώθηκε η παραγωγή του ομίλου Energean στο τρίτο τρίμηνο του έτους, παρουσιάζοντας άνοδο 35% σε τριμηνιαία βαση. Σύμφωνα με την καθιερωμένη χρηματιστηριακή ενημέρωση (Trading Statement & Operational Update) η μέση παραγωγή για το εννεάμηνο έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 ήταν 151 kboed (85% φυσικό αέριο), εντός της καθοδήγησης για ολόκληρο το έτος (145–155 kboed). Τα έσοδα για την περίοδο ήταν 1,290 δισ. δολάρια και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ( EBITDAX) ήταν 828 εκατ. δολάρια.

Ο Μαθιός Ρήγας (φωτογραφία), διευθύνων σύμβουλος της Energean, δήλωσε:

«Η παραγωγή αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 35% σε τριμηνιαία βάση, κατά μέσο όρο στα 176 χιλ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (kboed), αντανακλώντας την επιχειρησιακή μας αριστεία και τη ισχυρή θερινή ζήτηση φυσικού αερίου στο Ισραήλ. Παρά το δύσκολο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, η επιχειρηματική μας δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική, παράγοντας 828 εκατ. δολάρια σε προσαρμοσμένα EBITDAX για την περίοδο και διατηρώντας σταθερό ετησίως το Κόστος Παραγωγής (εξαιρουμένων δικαιωμάτων) στα 6 δολάρια/βαρέλι. Αναμένουμε ότι η παραγωγή για όλο το έτος θα κινηθεί εντός του εύρους καθοδήγησης και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε αυστηρή πειθαρχία κεφαλαίου και έλεγχο δαπανών ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις ταμειακές ροές.

Ένα σημαντικό ορόσημο της περιόδου ήταν η υποδοχή της ExxonMobil στο Block 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, μια συνεργασία που ενισχύει σημαντικά τη θέση μας στην περιοχή και απελευθερώνει μια νέα σημαντική ευκαιρία για την Energean. Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική αξία του ελληνικού χαρτοφυλακίου και αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να δημιουργούμε αξία σε αυτή την ανερχόμενη ενεργειακή λεκάνη.

Σε άλλα σημεία του χαρτοφυλακίου, τα έργα Katlan και Irena εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Στην Αίγυπτο, βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση σχετικά με τη συγχώνευση παραχωρήσεων, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε για τη διάτρηση των πρώτων γεωτρήσεων στην χερσαία παραχώρηση EBEN. Έχουμε επίσης σημαντική πρόοδο στο έργο Αποθήκευσης Άνθρακα στον Πρίνο, με την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας για την πρώτη φάση και την επιτυχή παραλαβή της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης από την ΕΕ — ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της πρώτης ολοκληρωμένης λύσης CCS στην Ελλάδα.

Κοιτώντας μπροστά, το μέλλον μας είναι λαμπρό. Οι βασικές μας προτεραιότητες είναι η ενίσχυση των ταμειακών ροών μέσω αύξησης των πωλήσεων στο Ισραήλ -τόσο στην spot αγορά όσο και μέσω νέων εξαγωγικών διαδρομών (Nitzana και Κύπρος)- η επίτευξη περαιτέρω βελτιστοποίησης κόστους και η ενίσχυση του ισολογισμού. Η Energean συνεχίζει να απολαμβάνει ισχυρή στήριξη από τις κεφαλαιαγορές, όπως αποδεικνύεται από την επιτυχή αναχρηματοδότηση του εταιρικού ομολόγου μας με εξαιρετικά ελκυστικούς όρους, επιμηκύνοντας τη μέση διάρκεια του χρέους μας και εξαλείφοντας κάθε κίνδυνο αναχρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην οργανική ανάπτυξη του υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου μας, ενώ εξετάζουμε ενεργά νέες ευκαιρίες, ιδίως στη Δυτική Αφρική, όπου εντοπίζουμε σημαντικές προοπτικές για δημιουργία αξίας.

Η Energean παραμένει δεσμευμένη, πειθαρχημένη και προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, με πολλαπλούς βραχυπρόθεσμους καταλύτες και ξεκάθαρη πορεία για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

Επιχειρησιακά Σημεία

Η μέση παραγωγή για το εννεάμηνο έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 ήταν 151 kboed (85% φυσικό αέριο), εντός της καθοδήγησης για ολόκληρο το έτος (145–155 kboed). Σε σύγκριση, την αντίστοιχη περίοδο του 2024 η παραγωγή ήταν 156 kboed (83% φυσικό αέριο), με τη μείωση να οφείλεται κυρίως — όπως είχε ήδη ανακοινωθεί — στην προσωρινή αναστολή παραγωγής στο Ισραήλ τον Ιούνιο 2025.

Η παραγωγή από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο ήταν 42 kboed, με εξαιρετική επίδοση στην Αίγυπτο (29 kboed), μετά τις ενέργειες ενίσχυσης παραγωγής. Αυτό αντισταθμίζει την απόδοση της Cassiopea (Ιταλία), η οποία ήταν χαμηλότερη των αρχικών προσδοκιών του Διαχειριστή. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τον Διαχειριστή για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης στην ευρύτερη περιοχή Ibleo. Η απόδοση της Cassiopea δεν επηρεάζει την καθοδήγηση παραγωγής για το 2025, χάρη στην υπεραπόδοση των αιγυπτιακών περιουσιακών στοιχείων.

Μετά το τέλος της περιόδου, τον Οκτώβριο, η παραγωγή στο Rospo Mare (Ιταλία) επανεκκινήθηκε με ασφάλεια στα προ της διακοπής επίπεδα.

Πολλαπλά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη για ενίσχυση παραγωγής και ελεύθερων ταμειακών ροών.

Katlan (Ισραήλ) και Irena (Κροατία): αναμένεται πρώτο αέριο στο Α’ εξάμηνο 2027.



Στην Αίγυπτο, οι συζητήσεις συγχώνευσης παραχωρήσεων με την EGPC προχωρούν καλά, με στόχο την επίτευξη συμφωνημένων όρων μέχρι το τέλος του έτους. Στόχος είναι η επέκταση της οικονομικής διάρκειας των παραχωρήσεων και η εξασφάλιση νέων αναπτύξεων μέσω βελτιωμένων φορολογικών και τιμολογιακών όρων.

Αυξανόμενη δυναμική στο έργο CO₂ Πρίνου , με την έκδοση περιβαλλοντικής άδειας από το ΥΠΕΝ για την πρώτη φάση (έως 1 MTPA αποθηκευτική ικανότητα).

, με την έκδοση περιβαλλοντικής άδειας από το ΥΠΕΝ για την πρώτη φάση (έως 1 MTPA αποθηκευτική ικανότητα). Οι δραστηριότητες κλεισίματος και εγκατάλειψης της γεώτρησης Kilmar (Ηνωμένο Βασίλειο) ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο. Οι πλατφόρμες Tors και Wenlock είναι πλέον ασφαλείς ως προς τους υδρογονάνθρακες και θα παραμείνουν σε κατάσταση «lighthouse mode» έως την καμπάνια απομάκρυνσης του 2026.

Εμπορικά Σημεία

Όπως ανακοινώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπογράφηκε συμφωνία μεταφοράς μέσω Nitzana με την Israel Natural Gas Lines για προμήθεια έως 1 δισ. κυβικών μέτρων/έτος για περίοδο 15 ετών. Η Energean υπέγραψε επίσης μη δεσμευτικό term sheet με πελάτη της Ανατολικής Μεσογείου για την απορρόφηση του αερίου της.

Οικονομικά Σημεία

Η οικονομική επίδοση του εννεαμήνου 2025 επηρεάστηκε από τους ίδιους παράγοντες που είχαν ανακοινωθεί στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου: (1) την προγραμματισμένη διακοπή για βασικές εργασίες ανάπτυξης του δεύτερου oil train τον Μάρτιο και (2) την κυβερνητική εντολή αναστολής παραγωγής για λόγους ασφαλείας τον Ιούνιο, καθώς και τις χαμηλότερες τιμές Brent.

Το Κόστος Παραγωγής (εξαιρουμένων δικαιωμάτων) παρέμεινε στα 6 δολάρια/boe σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας πειθαρχημένο έλεγχο δαπανών.

Εταιρικά Σημεία

Μέρισμα 166 εκατ. δολαρίων (90 σεντ ανά μετοχή) αποδόθηκε στους μετόχους κατά την περίοδο.

o Το μέρισμα Γ’ τριμήνου 2025 ανακοινώθηκε σήμερα και αναμένεται να καταβληθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2025.

Τα notes της Energean Israel που έληγαν το 2026 εξοφλήθηκαν και αναχρηματοδοτήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2025 μέσω της πλήρους αξιοποίησης του σχετικού term loan.

Το εταιρικό ομόλογο 2027 αναχρηματοδοτήθηκε με 400 εκατ. ευρώ νέες ανώτερες εξασφαλισμένες ομολογίες 5,625% με λήξη το 2031, μειώνοντας τη σταθμισμένη μέση διάρκεια του χρέους σε λίγο κάτω από έξι έτη και το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο στο 6,9% .

. Υπεγράφη συμφωνία farm-out με την ExxonMobil για την παραχώρηση Block 2 της Energean και της HELLENiQ ENERGY στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Η Energean παραμένει Διαχειριστής κατά την ερευνητική φάση, διατηρώντας 30% WI.

Προοπτικές

Η καθοδήγηση για το 2025 σχετικά με παραγωγή, ταμειακό G&A, εξερεύνηση και αποξήλωση παραμένει αμετάβλητη .

μειώθηκε σε 550–590 εκατ. δολάρια. Η καθοδήγηση για δαπάνες ανάπτυξης/παραγωγής στο Ισραήλ αναμένεται πλέον στα 480–500 εκατ. δολάρια (από 380–400 εκατ.), λόγω της ένταξης του κόστους του αγωγού Nitzana και της ταχύτερης ολοκλήρωσης βασικών οροσήμων στο Katlan. Το συνολικό αναμενόμενο κόστος Katlan παραμένει 1,2 δισ. δολάρια, όπως ανακοινώθηκε στη FID. Το 2026 θα είναι το έτος αιχμής για το Katlan, με δαπάνες διάτρησης και υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων. Η καθοδήγηση για το Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο παραμένει αμετάβλητη.

«Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι μη ελεγμένα και ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω επανεξέταση και τροποποίηση», εξηγεί η εταιρεία.