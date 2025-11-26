#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 28/11, στις 18:00, στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Μητροπόλεως. Ποια είναι τα αιτήματά τους.

Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην efood

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 11:48

Σε στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στην efood στις 28 και 29 Νοεμβρίου, ταυτόχρονα με τα σωματεία Αττικής, Καλαμάτας και Βόλου, καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 28/11, στις 18:00, στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Μητροπόλεως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου εργαζομένων στην efood Θεσσαλονίκης, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται καθώς η εταιρεία επιμένει:

  • Σε συνεχείς μειώσεις αμοιβών των freelancers, με ελάχιστη τιμή παραγγελίας στα 1,80€, διπλές παραγγελίες στα 2,80€, απορρόφηση tips και επιστροφή των «ορφανών».
  • Εντατικοποίηση και επικίνδυνες πρακτικές με τη νέα λειτουργία της εφαρμογής που στέλνει παραγγελίες ενώ ο διανομέας οδηγεί, αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχήματος.
  • Καμία διαφάνεια στις τιμές, με δήθεν αυξήσεις 20–30% που δεν ισχύουν πρακτικά.
  • Πίεση παραίτησης σε μισθωτούς και freelancers για αντικατάσταση τους από διανομείς σε στόλους χωρίς εργασιακά δικαιώματα και εξώφθαλμες παρανομίες από εργολάβους.

Τα αιτήματα των εργαζόμενων:

  • Μόνιμη και ουσιαστική αύξηση των αμοιβών για όλους τους απασχολούμενους στην efood.
  • Καμία μείωση τιμών, καμία εισαγωγή «κοψίματος» τιμών στις διπλές.
  • Αφαίρεση της επικίνδυνης λειτουργίας αυτόματης αποστολής παραγγελιών εν κινήσει.
  • Άμεση κατοχύρωση και καταβολή επιδόματος χρήσης κινητού τηλεφώνου στους μισθωτούς, με αναδρομικά.
  • Σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα, τέλος στην επιθετική πολιτική εναντίον μισθωτών και freelancers.
Πηγή: ertnews.gr

