Ακρίτας: Μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου μετά την μετατροπή προνομούχων μετοχών σε κοινές

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Ν.3556/2007, λόγω μεταβολής σημαντικών συμμετοχών και του άρθρου 19 του Κανονισμού (MAR) 596/2014, λόγω συναλλαγών συνδεόμενων προσώπων, μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε από μετόχους της στις 26/11/2025, τα ακόλουθα:

Α) Σύμφωνα με την από 26/11/2025 γνωστοποίησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκ. Οικονόμου 3 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177505521000 γνωστοποίησε ότι στις 26/11/2025 πιστώθηκαν στην μερίδα της στο ΣΑΤ 7.600.914 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 28,047% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω μετοχές είχαν εκδοθεί ως προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές και αποκτήθηκαν από την «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 10/10/2025 με μεταβίβασή τους από τους δικαιούχους τους, πιστωτικά ιδρύματα, έναντι συνολικού ανταλλάγματος 2.000.000,00 Ευρώ, ήτοι 0,26312625 ευρώ ανά μετοχή. Ακολούθως μετατράπηκαν σε κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές στις 13/10/2025, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής τους, εγκρίθηκε η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 25/11/2025 και στις 26/11/2025 ξεκίνησε η διαπραγμάτευσή τους.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω μετοχές είναι ενεχυρασμένες, αλλά τα δικαιώματα ψήφου τους ασκούνται από την «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Λουκία Σαράντη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι η κα Λουκία Σαράντη κατέχει το 100% των μετοχών της «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Β) Σύμφωνα με την από 26/11/2025 γνωστοποίησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία, η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, οδός Μιαούλη 9, γνωστοποίησε ότι στις 26/11/2025 πιστώθηκαν στην μερίδα της στο ΣΑΤ 6.500.000 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 23,984% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι μετοχές αυτές, οι οποίες είχαν εκδοθεί ως προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές, στο πλαίσιο των από 23/10/2018 και 25/4/2019 αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μετατράπηκαν σε κοινές με δικαίωμα ψήφου στις 13/10/2025, κατόπιν άσκησης από την «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» του δικαιώματος μετατροπής τους, εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 25/11/2025 και άρχισαν να διαπραγματεύονται στις 26/11/2025.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω μετοχές είναι ενεχυρασμένες, αλλά τα δικαιώματα ψήφου τους ασκούνται από την «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Η εταιρεία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κα Λουκία Σαράντη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι η κα Λουκία Σαράντη κατέχει το 81,60% των μετοχών της «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».

Γ) Σύμφωνα με την από 26/11/2025 γνωστοποίησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία, η κα Λουκία Σαράντη γνωστοποίησε ότι το συνολικό ποσοστό της, άμεσο και έμμεσο, σε μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία διαμορφώθηκε στις 26/11/2025 από 63,43% σε 82,46% και ειδικότερα

α) το ατομικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της διαμορφώθηκε από 15,224% σε 7,303%, λόγω της ανακατανομής των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας συνεπεία της μετατροπής συνολικά 14.100.914 προνομιούχων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχών της Εταιρείας σε κοινές με δικαίωμα ψήφου στις 13/10/2025, οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 25/11/2025 και άρχισαν να διαπραγματεύονται στις 26/11/2025,

β) το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της στην ΚΕΜ, στην οποία είναι συνδικαιούχος με την Μαρία Σαράντη, διαμορφώθηκε στις 26/11/2025, λόγω της ανωτέρω ανακατανομής των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 48,214% σε 23,128%

γ) το έμμεσο, δια των ελεγχόμενων από αυτή εταιριών «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» ποσοστό της επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 52,031% στις 26/11/2025, ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών κυριότητας των εταιριών «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».

Δ) Σύμφωνα με την από 26/11/2025 γνωστοποίησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία, η κα Μαρία Σαράντη γνωστοποίησε ότι το ποσοστό της σε μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία οι οποίες τηρούνται στην ΚΕΜ με συνδικαιούχο την κα Λουκία Σαράντη, διαμορφώθηκε στις 26/11/2025 από 48,214% σε 23,128% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, λόγω της ανακατανομής των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας συνεπεία της μετατροπής συνολικά 14.100.914 προνομιούχων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχών της Εταιρίας σε κοινές με δικαίωμα ψήφου στις 13/10/2025, οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 25/11/2025 και άρχισαν να διαπραγματεύονται στις 26/11/2025.

Ε) Σύμφωνα με την από 26/11/2025 γνωστοποίησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία, η Χρυσή Στράντζαλη γνωστοποίησε ότι το ποσοστό της σε μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία διαμορφώθηκε στις 26/11/2025 από 15,476% σε 7,424% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, λόγω της ανακατανομής των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας συνεπεία της μετατροπής συνολικά 14.100.914 προνομιούχων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχών της Εταιρείας σε κοινές με δικαίωμα ψήφου στις 13/10/2025, οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 25/11/2025 και άρχισαν να διαπραγματεύονται στις 26/11/2025.