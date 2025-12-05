#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τράπεζα Πειραιώς: Την απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε η ΓΣ

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Τράπεζα Πειραιώς: Την απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε η ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 20:43

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025 και ώρα 17:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία μετόχων στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Grand Hayatt, και με τη συμμετοχή μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 920.027.159 μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,44% επί συνόλου 1.235.953.028 μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ενέκρινε:

α) (i) τη συγχώνευση με απορρόφηση μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα»), ενεργούσας ως Απορροφώσας Εταιρείας, και της Εταιρείας, ενεργούσας ως Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7–21 και 140 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 και τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύουν (η «Αντίστροφη Συγχώνευση» ή η «Συγχώνευση»),

(ii) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025, με τις προταθείσες τροποποιήσεις, όπως αυτές είχαν περιληφθεί στο επεξηγηματικό σημείωμα προς τους μετόχους,

(iii) τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της Τράπεζας κατά την 31η Μαρτίου 2025, καθώς και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης·

(iv) κάθε πράξη και ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτό, σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων της Συγχώνευσης και τη διαδικασία της Συγχώνευσης.

(β) παρείχε ειδική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση σε στελέχη της Εταιρείας να υπογράψουν την τελική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε σχετική, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει σε σχέση με την εγκεκριμένη Συγχώνευση.

