Στις 29 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Prodea

Η ΓΣ καλείται να εγκρίνει την διάθεση ακινήτων, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω 51% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 20:28

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Prodea την 29.12.2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνο: Έγκριση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 238 ΑΚ - Έγκριση ενεργειών και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 14.01.2026 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

