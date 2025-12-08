Το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 20:57

Σε τροχιά για το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων κινείται η αγορά, την ώρα που πλησιάζει η πρώτη Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, την επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 14 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας, σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλογο Αθηνών, από τις 11 έως τις 4.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως το ωράριο των malls, μπορεί να διαφέρει.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα:

  • Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00
  • Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00
  • Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00
  • Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00
  • Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00
  • Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00
  • Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00
  • Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00
  • Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00
  • Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00
  • Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00
  • Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00
  • Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00
  • Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00
  • Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00
  • Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00
  • Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

 

