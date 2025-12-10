#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέος διευθυντής marketing και εταιρικής επικοινωνίας στην Τειρεσίας ο Γιάννης Σηφάκης

Ο κ. Σηφάκης προέρχεται από τη Vivartia όπου ασκούσε καθήκοντα MRO, και Crisis Management.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 16:17

Νέος Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας καθώς και Head of Product Management για την Tειρεσίας, αναλαμβάνει ο Γιάννης Σηφάκης προερχόμενος από την Vivartia όπου ασκούσε καθήκοντα MRO, και Crisis Management.

Πρόκειται για στέλεχος με πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο του marketing , της εταιρικής επικοινωνίας , τις πωλήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως: Nestle UK. Citibank, Τράπεζα Πειραιώς, ING-Piraeus, ING, ενώ πριν την συνεργασία του με την CVC στην Vivartia , κατείχε για 9 χρόνια την θέση του Chief Marketing, Communications & Bancassurance Officer στην Εθνική Ασφαλιστική.

 

