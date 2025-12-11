Ferryscanner: Επέκταση στη ΝΑ Ασία, πρώτος «σταθμός» η Ταϊλάνδη

Η πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ferryscanner, ανακοινώνει την επίσημη επέκτασή της στη Νοτιοανατολική Ασία, με την Ταϊλάνδη να αποτελεί την πρώτη αγορά δραστηριοποίησής της στην περιοχή. Τα δρομολόγια της Ταϊλάνδης είναι ήδη διαθέσιμα στην πλατφόρμα για online κρατήσεις, προσφέροντας στους ταξιδιώτες άμεση πρόσβαση στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας.

Η είσοδος στη Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της Ferryscanner και εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η σταδιακή προσθήκη νέων δρομολογίων και σε επιπλέον αγορές της περιοχής, όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες. Η γεωγραφική αυτή επέκταση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ferryscanner να ενισχύει την παρουσία της σε δυναμικά αναπτυσσόμενες ταξιδιωτικές αγορές, προσφέροντας στους χρήστες της ακόμη περισσότερες επιλογές θαλάσσιων μετακινήσεων διεθνώς.

Με την ένταξη της Ταϊλάνδης στο δίκτυό της, η Ferryscanner συνεργάζεται πλέον με 60 νέες ακτοπλοϊκές εταιρείες στην περιοχή και προσφέρει περισσότερα από 300 δρομολόγια, τα οποία καλύπτουν δημοφιλείς και ιδιαίτερα περιζήτητες διαδρομές της χώρας. Οι ταξιδιώτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εύκολα και γρήγορα κράτηση για διαδρομές όπως Koh Samui – Koh Phangan, Koh Phangan – Koh Tao, Chumphon – Koh Tao, Phuket – Koh Phi Phi, Phuket – Krabi, Krabi – Koh Phi Phi, καθώς και για συνδέσεις προς Koh Lanta, Koh Lipe και άλλους σημαντικούς προορισμούς του ταϊλανδικού νησιωτικού δικτύου. Η προσθήκη αυτή διευρύνει σημαντικά την ποικιλία επιλογών που προσφέρει η πλατφόρμα τόσο σε Έλληνες ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες εκτός Ευρώπης όσο και σε διεθνείς χρήστες που εμπιστεύονται τη Ferryscanner για τις ακτοπλοϊκές τους μετακινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ferryscanner εξυπηρετεί ήδη εκατομμύρια ταξιδιώτες, με ισχυρή παρουσία σε βασικές αγορές όπως η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ιταλία. Παράλληλα, περίπου το 50% της συνολικής της δραστηριότητας προέρχεται από διεθνείς αγορές όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία και η Βόρεια Ευρώπη. Η είσοδος στη Νοτιοανατολική Ασία ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας και στηρίζει τον στόχο της για μια ακόμη πιο ισχυρή παρουσία σε αγορές παγκοσμίως.

Σήμερα, η Ferryscanner συνεργάζεται με περισσότερες από 125 ακτοπλοϊκές εταιρείες παγκοσμίως, καλύπτοντας πάνω από 500 προορισμούς και 4.500 δρομολόγια. Με την προσθήκη της Ταϊλάνδης, το δίκτυό της ενισχύεται με επιπλέον 60 εταιρείες και πάνω από 300 νέα δρομολόγια, ενώ εντός του 2026 αναμένεται να προστεθούν και νέες διαδρομές από Φιλιππίνες, Ινδονησία και Μαλαισία. Μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, η Ferryscanner προσφέρει διαφανή σύγκριση επιλογών και τιμών και αναλυτική ενημέρωση για κάθε διαθέσιμο δρομολόγιο, καθιστώντας τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις πιο εύκολες, πιο άνετες και πιο προσιτές για ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο.