Intralot: Η Fitch αναθεώρησε τις προοπτικές σε αρνητικές, στο B+ το rating

Η Fitch Ratings αναθεώρησε τις προοπτικές (Outlook) της Intralot S.A. σε Αρνητικές από Σταθερές, διατηρώντας παράλληλα την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) στο «B+».

Η αλλαγή των προοπτικών αποδίδεται κυρίως στη σημαντική έκθεση του ομίλου στην αυξημένη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που οδηγεί σε υποβάθμιση των εκτιμήσεων EBITDA για την περίοδο 2026-2027.

Σύμφωνα με τη Fitch, η απότομη αύξηση του φόρου στα απομακρυσμένα τυχερά παιχνίδια (remote gambling duty) στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου. Σε ετήσια βάση και πριν από τυχόν μέτρα αντιστάθμισης, η επίπτωση στο EBITDAR εκτιμάται σε περίπου 127 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% του pro forma EBITDAR του 2025.

Η Ιntralot έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων, όπως μείωση γενναιοδωρίας προσφορών, λειτουργικών εξόδων και δαπανών μάρκετινγκ, καθώς και αξιοποίηση συνεργειών από τον επιχειρηματικό συνδυασμό. Ωστόσο, καθώς τα μέτρα αυτά υλοποιούνται, η Fitch εκτιμά ότι η εταιρεία θα εξαντλήσει τα περιθώρια άνεσης στη μόχλευση και θα υπερβεί το αρνητικό όριο ευαισθησίας του 4,5x το 2026 και το 2027.

Ο οίκος προειδοποιεί ότι, εάν ο αντίκτυπος της φορολογίας αποδειχθεί μεγαλύτερος του αναμενόμενου ή τα μέτρα μετριασμού λιγότερο αποτελεσματικά, ενδέχεται να προχωρήσει σε υποβάθμιση της αξιολόγησης.

Η έκθεση στη Βρετανία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισχυρή παρουσία της Ιntralot στην αγορά iGaming του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου προέρχεται το 73% των εσόδων του ενοποιημένου σχήματος από αθλητικό στοίχημα και διαδικτυακά παιχνίδια. Αν και πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, είναι ταυτόχρονα και από τις πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες. Από τον Απρίλιο του 2026, ο όμιλος θα επιβαρύνεται με 40% φόρο στα απομακρυσμένα παιχνίδια, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά τη δημιουργία EBITDAR πριν από τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Η Fitch εκτιμά ότι η απομόχλευση του ομίλου θα καθυστερήσει, με τη συνολική μόχλευση να αυξάνεται στο 4,7x το 2026 και 2027, από 4,3x το 2025 (pro forma). Η επιστροφή κάτω από το 4,0x μετατίθεται χρονικά, αν και μελλοντικά αναμένεται να υποστηριχθεί από τη βελτίωση των περιθωρίων EBITDA, λόγω της ενσωμάτωσης της BII και της επίτευξης συνεργειών.

Παρά τις προκλήσεις, ο οίκος αναγνωρίζει το ισχυρό επιχειρηματικό προφίλ της Ιntralot μετά την εξαγορά της BII, με μεγαλύτερη κλίμακα, αυξημένη διαφοροποίηση προϊόντων και γεωγραφιών, καθώς και υψηλή λειτουργική κερδοφορία και περιθώρια ελεύθερων ταμειακών ροών. Ωστόσο, η μετατόπιση του μείγματος εσόδων προς το μοντέλο business-to-consumer μειώνει την ορατότητα των εσόδων σε σχέση με το πιο προβλέψιμο business-to-business μοντέλο του παρελθόντος.

Τέλος, η Fitch εκτιμά ότι η Ιntralot θα συνεχίσει να εμφανίζει υγιή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, ακόμη και μετά την υποχρέωση διανομής τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών ως μέρισμα. Για τα έτη 2026 και 2027, τα οποία επηρεάζονται εντονότερα από τη φορολογική επιβάρυνση, αναμένεται η διανομή να περιοριστεί στο ελάχιστο αυτό επίπεδο, διατηρώντας ευελιξία σε περίπτωση αυξημένων πιέσεων στα λειτουργικά μεγέθη.